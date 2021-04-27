Vakıf GYO UKH’ye katıldı

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) ilgi yoğun. UKH’ye katılan son şirket Vakıf GYO oldu. Güçlü sermayesi, artan portföy büyüklüğü ve güvenilir ortaklık yapısıyla da öne çıkan şirket, KalDer üyeliğiyle kalite yolculuğunu taçlandırmayı amaçlıyor.

Önemli adımlar attı

UKH İyi Niyet Bildirgesi’nin imzalandığı törende konuşan Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “25 yıllık tecrübemize yakışır bir şekilde kurumsal gelişimi en üst seviyeye çıkarmayı ve bu anlayışın çok da yaygın olmadığı gayrimenkul sektörünün öncüsü ve temsilcisi olmayı hedefledik. Bu amaçla önemli adımlar attık. 2020’de başlattığımız birçok projeyle bütünsel olarak tüm süreçlerimizi yeniden tasarladık, yönümüzü belirledik ve 5 yıllık stratejilerimizi oluşturduk” diye konuştu.

İş birliğinden mutluyuz

“Sürdürülebilir üstün performansı yakalamak isteyen kuruluşlar, katma değerli geribildirim almak ve kurumsal itibarlarını güçlendirmek için EFQM Modeli gibi uluslararası kabul görmüş yönetim modellerini uyguluyor, ödül programlarına katılarak da organizasyonel çevikliklerini geliştiriyor” bilgilerini veren İncehasan, “Biz de kurumsallaşma düzeyimizi arttırmak ve EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamak amacıyla İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladık. Bu süreçte KalDer’le iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Destek sağlayacak

KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül ise “Mükemmellik yolculuğu hiç şüphesiz ki büyük bir titizlikle yürütülmesi gereken bir süreci de beraberinde getiriyor. Biz Vakıf GYO’nun bu süreci başarıyla tamamlayacağına inanıyoruz. Mükemmellik yolculuklarında KalDer olarak her zaman kendilerine destek sağlayacağız” dedi.

Olgunluk seviyeleri belirleniyor

UKH Programı’yla öncelikli olarak kuruluşların EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk seviyeleri belirleniyor. Ardından kuruluşlara mükemmellik yolculuğu için bir yol haritası sunuluyor. Yapılan değerlendirmelerin akabinde kuruluşların kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, iyileştirme planları hazırlanıyor. Kuruluşlar; olgunluk seviyesine bağlı olarak 2 ila 5 yılda kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyelerini geçip Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ne başvurabiliyorlar.