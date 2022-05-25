  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Yerel

Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 01:12:00 -
Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Edinen bilgiye göre, Çaldıran ilçesinde bir vakaya giden ambulans, Çaldıran Belediyesi'ne ait kamyonete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay