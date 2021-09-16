Vaka ve ölüm sayısı istenilen seviyeye düşmüyor! Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Eylül 2021 Perşembe gününün verilerine göre, 343 bin 142 test yapıldı.

262 kişi hayatını kaybetti

Güncel verilere göre, 28 bin 118 yeni vaka tespit edilirken, 262 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 32 bin 249 kişi sağlığına kavuştu.

“Artan hareketlilikle risk daha da yaygın”

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı. Koca, “Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Dün 28 binin üstünde vaka tespit edilmişti

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 15 Eylül Çarşamba gününe ait verilere göre, 28 bin 224 vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetti. Dün, 341 bin 4 test yapılmış ve 28 bin 536 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Pandemi dönemi genel vefat sayısı istatistikleri:

Pandemi dönemi genel vaka sayısı istatistikleri: