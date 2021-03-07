2 Mart’tan itibaren başlayan kademeli normalleşme ile birlikte güncel vaka sayıları ve illerdeki vaka sayıları sık sık takip ediliyor. Risk haritası iki haftada bir güncellenecek, vaka sayılarına göre normalleşme adımı değişecek. Peki vaka sayısı en çok artan iller hangileridir? Vaka sayısı en çok azalan iller hangileridir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, “Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.” ifadelerini kullandı.