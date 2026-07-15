Barış Pehlivan'dan Şile Bezi Festivali iddiası: "200 bin lira alan sanatçı için 4,5 milyon lira ödeme kaydı var"

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Pehlivan, soruşturma dosyasında yer aldığını belirttiği iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Pehlivan'ın aktardığına göre, savcılığın incelediği Şile Bezi Festivali organizasyonunda sahne alan bazı sanatçıların beyanları ile resmi ödeme kayıtları arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor.

"200 bin lira aldım diyor, belgede 4,5 milyon lira görünüyor"

Barış Pehlivan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şile Bezi Festivali'ne katılan sanatçılar var. Bir sanatçı fatura gösteriyor, '200 bin lira aldım' diyor. Savcılık da 'İyi de benim önümdeki belgede sana 4,5 milyon lira ödendiği yazıyor' diyor."

Pehlivan, bu durumun tek bir örnekle sınırlı olmadığını öne sürerek, farklı sanatçılar için de benzer mali uyuşmazlıkların bulunduğunu iddia etti.

"Ödenen para ile kayıtlardaki rakam arasında uçurum var"

Pehlivan, soruşturma dosyasındaki iddialara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Diğer sanatçılara ödendiği gösterilen parayla gerçekten ödenen para arasında da büyük bir uçurum var."

Bu nedenle soruşturmanın yalnızca tek bir ödeme kalemiyle sınırlı olmadığını savunan Pehlivan, savcılığın festival organizasyonuna ilişkin ödeme kayıtlarını ayrıntılı şekilde incelediğini söyledi.