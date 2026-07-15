  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni sezonda tribünlerde olay istemeyen bakanlar düğmeye bastı! Aklı hala NATO Zirvesinde! Trump: İran, Orta Doğu’nun zorbasıydı CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Bunların idam edin! İstanbul'da mide bulandıran skandal Savcı hepsine tutuklama istedi! Çankaya Belediye Başkanı Güner ile 30 şüpheli adliyede! Pasifik Ateş Çemberi’nde korkutan sarsıntı! 6,2 büyüklüğünde deprem ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı Ak Parti’li Yüce’nin ‘Allah’ın rızasına uygun kıyafet’ çağrısına Dilipak’tan destek: İçlerindekini dışa vuruyorlar! Önce içlerinin temizlenmesi gerek! Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı...
Ekonomi Millet 1 dolarlık hainleri püskürttü! 15 Temmuz direnişine özel para
Ekonomi

Millet 1 dolarlık hainleri püskürttü! 15 Temmuz direnişine özel para

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Millet 1 dolarlık hainleri püskürttü! 15 Temmuz direnişine özel para

15 Temmuz'un 10. yılına özel 5 lira basıldı. Para, tedavüldeki iki metalli 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı. Hatıra parayla milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sunulması hedeflendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.

FETÖ mensuplarının hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra para tasarlandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla basılan hatıra parayla milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sunulması da hedeflendi.

Para, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz açıklaması: Tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz açıklaması: Tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz açıklaması: Tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir

15 Temmuz şanlı zaferinin şifresi! Ne lider milletini, ne millet liderini yalnız bıraktı
15 Temmuz şanlı zaferinin şifresi! Ne lider milletini, ne millet liderini yalnız bıraktı

15 Temmuz

15 Temmuz şanlı zaferinin şifresi! Ne lider milletini, ne millet liderini yalnız bıraktı

Bakan Çiftçi'den 15 Temmuz mesajı
Bakan Çiftçi'den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz

Bakan Çiftçi'den 15 Temmuz mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23