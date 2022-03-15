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Dünya Vaka sayıları yüksek olan Hollanda'da kısıtlamalar kaldırılıyor!
Dünya

Vaka sayıları yüksek olan Hollanda'da kısıtlamalar kaldırılıyor!

Vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 17:27:00 -
Vaka sayıları yüksek olan Hollanda'da kısıtlamalar kaldırılıyor!

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.

Kuipers, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen, 23 Mart'tan itibaren sadece el yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyelerin geçerli olacağını söyledi.

Kuralların tamamı kaldırılacak

Aynı günden itibaren kalan diğer kuralların tamamen kaldırılacağını belirten Kuipers, seyahat edenler için de kuralların değişeceğini açıkladı.

Buna göre, geriye kalan Kovid-19 kuralları olan toplu taşımada maske takma şartı ve 500 kişinin üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte 1G olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi mecburiyeti 23 Mart'ta son bulacak. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak.

Aşı sertifikası zorunluluğu sona erecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve dışından Hollanda'ya seyahat eden AB vatandaşları için negatif test sonucu ibrazı, iyileşme veya aşı sertifikasına sahip olma zorunluluğu sona erecek.

Toplu taşımada maske takılması tavsiye olarak devam edecek.

 

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