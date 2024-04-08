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Yerel Vahşet! Hamile kardeşini sokak ortasında canice öldürdü
Yerel

Vahşet! Hamile kardeşini sokak ortasında canice öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:36:00 - 2024-04-08 20:43:44

Şanlıurfa'dan kaçarak gittiği Mersin'de evlenen 2,5 aylık hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak vahşice öldürüldü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu.

2,5 aylık hamile kardeşini silahla vurdu

2,5 aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vuruldu. Kırmızı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı.

Kocası baygınlık geçirdi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayete tanık olup şok yaşayan Besra Kırmızı'nın eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası Hasan Kırmızı baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.
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Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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