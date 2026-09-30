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Gündem Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi
Gündem

Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen aralarında 4 büyüklerin yöneticilerinin de olduğu idarecilerle ilgili PFDK sevklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında son 5 yıllık döneme ilişkin incelemeleri sürerken, bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Dört büyükler arasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi disiplin kuruluna gönderildi.

4 BÜYÜKLERDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE

TFF'nin açıkladığı sevk listesinde dört büyük kulübün idarecileri de yer aldı. Trabzonspor 13 kişiyle ilk sırada bulunurken, Beşiktaş 10 kişiyle ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den ise 3 kişinin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden PFDK'ye sevk edilen yöneticilerin listesi:

Trabzonspor:

Ertuğrul Doğan

Yalçın Orhan

Zeyyat Kafkas

Murat İskender

Kemal Ertürk

Taner Fikret Saral

Lokman Sadıklar

Şenol Kaynar

Abdulkadir Ferda Başkan

Semih Hekimoğlu

Derviş Köz

İbrahim Şahinkaya

Ceyhun Eskici

Beşiktaş:

Tarkan Ser

Kerem Gürel

Fırat Fidan

Miraç İltuğ Sungur

Kadir Kılıç

Mustafa Mollaoğlu

Hakan Daltaban

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

Enis Ulusoy

Serhan Çetinsaya

Galatasaray:

Emir Aral

Özgür Işıtan Gün

Ali Yüce

Maruf Güneş

Hüseyin Ural Aküzüm

Fenerbahçe:

Eren Ali Dişli

Bekir İrdem

Erdem Sezer

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen idareci sayısında Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıktı. İki kulübün ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sıralandı.

TFF'nin yürüttüğü süreçte daha önce hakemler, futbolcular ve farklı görevlerde bulunan futbol çalışanları hakkında da bahis soruşturması kapsamında disiplin sevkleri yapılmıştı.

İşte 4 büyüklerin PFDK sevk sayıları

Trabzonspor: 13 kişi

Beşiktaş: 10 kişi

Galatasaray: 5 kişi

Fenerbahçe: 3 kişi

ERTUĞRUL DOĞAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKAN DALTABAN LİSTEDE

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'ın da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Daltaban hakkında disiplin sürecinin kurul değerlendirmesiyle devam edeceği belirtildi.

GALATASARAY'DAN EMİR ARAL SEVK EDİLDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Söz konusu sevkler, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında yürüttüğü disiplin sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti. PFDK'nın yapacağı değerlendirme sonrasında ilgili isimler hakkında nihai karar verilecek.

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Yorumlar

Ali

Daha neler gorecegiz dalavere üst seviyede Turkiye de ne ararsan var
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