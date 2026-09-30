Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi
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TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen aralarında 4 büyüklerin yöneticilerinin de olduğu idarecilerle ilgili PFDK sevklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında son 5 yıllık döneme ilişkin incelemeleri sürerken, bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Dört büyükler arasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi disiplin kuruluna gönderildi.
4 BÜYÜKLERDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE
TFF'nin açıkladığı sevk listesinde dört büyük kulübün idarecileri de yer aldı. Trabzonspor 13 kişiyle ilk sırada bulunurken, Beşiktaş 10 kişiyle ikinci sırada yer aldı.
Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den ise 3 kişinin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden PFDK'ye sevk edilen yöneticilerin listesi:
Trabzonspor:
Ertuğrul Doğan
Yalçın Orhan
Zeyyat Kafkas
Murat İskender
Kemal Ertürk
Taner Fikret Saral
Lokman Sadıklar
Şenol Kaynar
Abdulkadir Ferda Başkan
Semih Hekimoğlu
Derviş Köz
İbrahim Şahinkaya
Ceyhun Eskici
Beşiktaş:
Tarkan Ser
Kerem Gürel
Fırat Fidan
Miraç İltuğ Sungur
Kadir Kılıç
Mustafa Mollaoğlu
Hakan Daltaban
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
Enis Ulusoy
Serhan Çetinsaya
Galatasaray:
Emir Aral
Özgür Işıtan Gün
Ali Yüce
Maruf Güneş
Hüseyin Ural Aküzüm
Fenerbahçe:
Eren Ali Dişli
Bekir İrdem
Erdem Sezer
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen idareci sayısında Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıktı. İki kulübün ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sıralandı.
TFF'nin yürüttüğü süreçte daha önce hakemler, futbolcular ve farklı görevlerde bulunan futbol çalışanları hakkında da bahis soruşturması kapsamında disiplin sevkleri yapılmıştı.
İşte 4 büyüklerin PFDK sevk sayıları
Trabzonspor: 13 kişi
Beşiktaş: 10 kişi
Galatasaray: 5 kişi
Fenerbahçe: 3 kişi
ERTUĞRUL DOĞAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN HAKAN DALTABAN LİSTEDE
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'ın da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Daltaban hakkında disiplin sürecinin kurul değerlendirmesiyle devam edeceği belirtildi.
GALATASARAY'DAN EMİR ARAL SEVK EDİLDİ
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.
Söz konusu sevkler, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında yürüttüğü disiplin sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti. PFDK'nın yapacağı değerlendirme sonrasında ilgili isimler hakkında nihai karar verilecek.