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Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası

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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Türkevi'ndeki temasları sırasında kamuoyunda "fon soruşturması" kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç. ile aynı karede yer alması siyaset ve adliye kulislerini hareketlendirdi. Ortaya çıkan fotoğraflar üzerine adli kaynaklardan edinilen bilgiler olayın perde arkasını gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türkevi’ndeki programı sırasında, kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç. ile aynı karede yer almasına ilişkin fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Gürlek’in B.Ç.’yi şahsen tanımadığı, söz konusu karenin planlı bir görüşme ya da özel kabul sırasında değil, program esnasında gerçekleşen bir anlık çekildiği öğrenildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre B.Ç., Türkevi'ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında Bakan Gürlek'in yanına geldi. Bakan Gürlek yürüdüğü sırada beraberindeki grupla birlikte fotoğraf karesine giren B.Ç.'nin, bu sırada Gürlek ile fotoğraf çektirdiği belirtildi. Bakan Gürlek'in fotoğrafın çekildiği sırada B.Ç.'nin kimliği ve hakkında yürütülen adli süreç konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğrafın önceden planlanmış bir görüşme, randevu veya özel kabul kapsamında çekilmediğinin altı çizildi.

 

B.Ç. HAKKINDA YAKALAMA KARARI MEVCUT

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında B.Ç. hakkında yakalama kararı bulunuyor. Yapılan çalışmalarda B.Ç.'nin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelinin yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği belirtildi.

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