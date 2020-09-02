V uçak ilk deneme uçuşunu yaptı

Dünyadaki en verimli uçak olarak bilinen Airbus A350'den yüzde 20 daha az yakıt tüketecek olan V uçağın, yakıt tasarrufu nedeniyle havacılık sektörüne büyük katkı sağlayacak.

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM) ve Airbus firması tarafından desteklenen projede V harfi şeklindeki yolcu uçağının kargo ünitesi, yolcu kabini ve yakıt deposu kanatlarda yer alacak.

314 yolcu kapasitesi bulunan V uçağı aerodinamik tasarımı ve düşük ağırlığı sayesinde en verimli hava aracı olarak öne çıkıyor. Yeni uçağın emsallerine göre yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu yapacağı belirtiliyor.