  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji V uçak ilk deneme uçuşunu yaptı
Teknoloji

V uçak ilk deneme uçuşunu yaptı

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen V şeklindeki yolcu uçağının (Flying-V) küçük ölçekli ilk modeli başarıyla test edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 05:34:00 -
V uçak ilk deneme uçuşunu yaptı

Dünyadaki en verimli uçak olarak bilinen Airbus A350'den yüzde 20 daha az yakıt tüketecek olan V uçağın, yakıt tasarrufu nedeniyle havacılık sektörüne büyük katkı sağlayacak.

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM) ve Airbus firması tarafından desteklenen projede V harfi şeklindeki yolcu uçağının kargo ünitesi, yolcu kabini ve yakıt deposu kanatlarda yer alacak.

314 yolcu kapasitesi bulunan V uçağı aerodinamik tasarımı ve düşük ağırlığı sayesinde en verimli hava aracı olarak öne çıkıyor. Yeni uçağın emsallerine göre yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu yapacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok
Siyaset

DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başdanışmanı Hasan Karal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir açıklam..
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı