Uzun namlulu silahlarla vuruldu, Ali Koç'u kenara aldı! Mourinho ile poz verdi

Jose Mourinho'nun imza törenine geçen yıl uzun namlulu silahlarla vurulan GFB lideri Cem Gölbaşı'nın sahneye çıkıp yardımcısı Yücel Aslan'la beraber Ali Koç'u kenara alıp sahnede poz vermesi damga vurdu

Başında Fenerbahçe değil GFB şapkasıyla Başkan Ali Koç'u kenara iterek, diğer GFB amigosu Yücel Aslan'la beraber poz verdi. Ali Koç ise bu anlarda fotoğraf içinde yer almaya çalıştı.

Fotospor'a göre; GFB lider Cem Gölbaşı bu sırada kendilerinin olduğu tribünü Jose Mourinho'ya gösterdiği anlarda gözlerden kaçmadı.

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun imzasında sahnede yer alan GFB için 2013-14 sezonundaki şampiyonluk sonrasında şu açıklamayı yapmıştı.

* Sizi bir daha stada sokmam. Terbiyesizler, ahlaksızlar, paralı köpekler, bu kadar ağır hakaret ediyorum.

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