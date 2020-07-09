Uzmanlar açıkladı: Altın yükselişini sürdürecek mi?

Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracı altında "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi", sorularına yanıt aranıyor. 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini korona virüs pandemi sürecinde güvenli liman etiketiyle güçlendiren gram altın, dolardaki yatay seyre karşın ons tarafında yaşanan 9 yıllık zirvenin etkisiyle Dün 401 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Bugün ise kar satışlarıyla alt tarafta 398 lirayı gören gram altın piyasa açılışı öncesinde yeniden 400 liranın üzerine çıktı. Bu durum akıllara "altında yeni rekor mu geliyor" sorusunu getirdi. Uzmanlar son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altını mercek altına alarak analiz etti.

Dün gram altın 401 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.818 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın dün üst üste rekorlar kırarak 401 lirayı gördü.

"Altında orta vade de bir problem yok"

İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan, A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Manukyan, altındaki yükselişin giderek daha da hızlanabileceğini belirterek, "Altında orta vade de bir problem yok. Ancak kısa vadede çalkantılar aşağı yönlü hareketler olacaktır" dedi.

"Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.

Altında yükseliş ne zaman son bulabilir?

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Özer, düşük faiz ortamı ve piyasa risklerinin sürmesiyle altındaki talebin arttığını ifade ederek, "Eğer aşı aktif bir şekilde kullanılmaya başlanırsa, bu altındaki yükselişi törpüleyecek bir etken olur" dedi. Uzman isim ayrıca altının bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.

"Altın rezerv para olabilir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak altındaki yükselişi mercek altına aldı. Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları altın veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.

"Hazırlık yapıyorlar"

Merkez bankalarının son 3 yıldır altın stoklarındaki artışı yorumlayan Memiş, "Bence merkez bankaları altını rezerv bir para birimi olarak kullanmaya hazırlık yapıyor olabilirler" dedi.

InvestAZ Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

Dün 1818 doları gören ons altında yükseliş trendi devam ediyor. ONS Altındaki hareketliliğe bağlı olarak yükselen Gram altın 401 TL ye ve Çeyrek altın 659 TL ye çıktı. Gram altında 394 TL üzerinde kaldıkça yükseliş hareketinin devamını bekliyoruz. ONS altının önündeki en önemli direnç 1918 dolar. Endeks için ilk direnç 1821 seviyesi olarak takip edilebilir. Destek: 1795-1780-1768 Direnç: 1821 - 1833-1847"

Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"XAUUSD Çıkış hareketi ivme kazandı. İlk destek 1.805 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 1.797-1.791 ve 1.788-1.773 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.818-1.825 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 1.830 ve 1.900 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir. "

Tacirler Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Alternatif getirilerdeki düşüş, tahvil faizlerindeki zayıf seyrin korunması ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın güvenli liman alımlarını desteklemesi ile birlikte ons altındaki genel yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Bir süredir bültenlerimizde ons altının 1800$ seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi ifade ediyorduk. Beklediğimiz hareketi gerçekleştirerek dün 1800$ seviyesi üzerine yükselen ons altın, 1818,1$ seviyesini test ederek Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dünya Altın Konseyi'nden son gelen verilere göre altın destekli ETF'lerde yaşanan giriş Haziran ayında üst üste yedinci ayında da devam ederek 104 ton arttı ve altın varlıklarını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.621 ton seviyesine taşıdı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2020'nin ilk yarısında altın ETF'leri 734 tonluk bir giriş gördü. Söz konusu giriş, 2009 yılında görülen yıllık 646 tonluk rekor girişin dahi üzerinde bir talebi işaret ediyor.

Bu sabah saatlerinde 1811 seviyesinden işlem gören ons altındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü görmekteyiz. Dün 1800$ seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştiren ons altın fiyatları bu seviye üzerinde tutunmayı başarmış görünüyor. Bu noktada altın fiyatlarının 1800 üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda mevcut yükseliş eğiliminin ilk etapta 1825$ – 1850$ bandını hedef alabileceği görüşündeyiz. Bugün ABD'den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi takip edilecek. "

Yatırım Finansman Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz:

"ABD'de gerileyen reel faizler 1790 üzerine ons altını taşıdı. Ana yükselen kanalın da devam ediyor olması long tarafı güçlendiriyor. 1790 ve 1765 kritik destek bölgeleri artık. Bu seviyelerin altına geçilmediği sürece şimdilik short önerimiz bulunmuyor. Dirençler 1800.0 1820.0 1850.0 Destekler 1790.0 1765.0 1744.0"

İnfo Yatırım FX Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"'2020 yılının en dikkat çeken ürünlerinden biri ne?' Diye soru sorulacak olursa, kuşkusuz ilk cevaplardan biri altın olurdu. 2020 yılı ile birlikte altına ilgi ve altının cazibesi günbegün artıyor. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada ekonomileri durma noktasına getirmesi, merkez bankalarının faiz indirimleri, hükümetlerin teşvik adımları altında 2020 yılında yukarı yönlü sert hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Bununla birlikte son günlerde koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının artması ve ikinci dalga endişeleri küresel risk iştahını azalttı ve güvenli limanlara ilgiyi artırdı. Tüm bunlarla beraber altın fiyatları 1,800 doların üzerini gördü. Bunlara ek olarak altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişler 2020 yılının başından bu yana 2009'daki rekor seviyeyi aştı.

Fed kanadında ise piyasalarda daha fazla desteğin yolda olabileceği beklentileri oluştu. Fed Başkan Yrd. Clarida ekonominin daha fazla yardıma ihtiyaç duyması halinde, muhtemelen ilave sözlü yönlendirme ve varlık alımlarının gerçekleşebileceğini belirtti. Clarida yapabileceğimiz daha fazla şey var diyerek dikkatleri çekti. Gün içerisinde ekonomik takvime baktığımızda 15:30 ABD'den gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma bşv. verisi volatiliteyi artırabilir. XAUUSD grafiğinde 1818.63 – 1829.93 – 1840.30 seviyeleri direnç noktaları olarak 1800.15 – 1789.75 – 1777.40 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir."

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"ALTIN: Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1816 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1832 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1806 ve 1786 destekleri test edilmek istenebilir."

Ahlatcı Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Analizi:

"XAUUSD Haftanın ikinci işlem gününde nispeten zayıf ekonomik veri akışı ve artan vaka sayılarının getirdiği endişeler ile gelen güvenli liman alımları Altın'a destek olmaya devam ederken Ons Altın'ın 1797 seviyesini test ederek 1800 Dolar seviyesine yakınlaştığı takip edilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde ise Altın destekli borsa fonlarına girişin devam ettiği gözlenirken, artan ikinci dalga koronavirüs endişelerinden destek bulması ile Kasım 2011 – Ekim 2012 tarihleri arasında üç kez test edilen 1795 Dolar seviyesi üzerinde hareketlerin devam ettiği gözlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1810 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1818, 1826 ve 1834 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1802, 1796 ve 1790 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

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