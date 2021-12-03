Uzmanından yeni tehlike uyarısı! Online oyunlarda akran zorbalığına dikkat!

Son yıllarda dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda çocuk ve ergenlerde oyun bağımlığının yüzde 20’lere ulaştığını, bunun derslerin kötüleşmesi, uyku bozuklukları, aile içinde ve arkadaşlarıyla iletişim problemleri olarak kendini gösterdiğine dikkati çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kandemir, çevrim içi oyunların çocuk ve ergenlerde “akran zorbalığına” maruz kalma vakalarını da artırdığını söyledi.

Prof. Kandemir “Davranışsal sorunlarla karşılaşıyoruz. Akran zorbalığı bunların arasında en önemlisi. Özellikle internet üzerinden temas kurulan kişilerde gençler ve çocuklar buna maruz kalabiliyor. Sürekli orada zaman geçirmenin oluşturduğu depresyon ve kaygı bozukluğu ev içi ilişkilerde iletişimin bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda tuvaletle ilgili sorunlar gördük. Çocukların oyunlarda yaşına ve gelişim dönemine uygun olmayan içeriklere maruz kalması da bu sorunu daha da derinleştiriyor” dedi.

Ailelere uyarılarda da bulunan Prof. Kandemir, şöyle devam etti: “Çocukla güzel ve kaliteli vakit geçirmek kritik önemde. Sadece akşam yemeğini aynı masa etrafında birlikte yemenin bile çocukların davranışsal problemlerini, suça karışma oranlarını ve bağımlılık ihtimallerini çok daha azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.”