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Uzmanından ’Sağlıklı bayram’ önerileri

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:17
Uzmanından ’Sağlıklı bayram’ önerileri

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, kurban bayramı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için önerilerde bulundu.


Kurban bayramında vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalar başlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, kurban bayramında dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Bayram boyunca özellikle ağır şerbetli tatlı tüketimine dikkat edilmesi konusunda öneriler sunan Dr. Kaçar, “Kurban ibadetimizi yerine getirmekle bizi Allah’a ve kurbanımızı birbirimizle paylaşarak da birbirimize yakınlaştıran Kurban Bayramı arefesindeyiz. Bayramımızı yaşarken sağlığımızdan olmamak için yediklerimize, yeme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban bayramında hazırlanan yemeklerin çoğunlukla et ve şerbetli tatlılar gibi ağır yiyeceklerden oluşması çeşitli hatalıkların tetikleyicisi olabilir. Kurban Bayramında günlük yemek alışkanlığından fazla yenilen yemeklerin miktarı ayarlanmadığında; hipertansiyon, kalp, diyabet hastalıkları gibi kronik hastalıklara yol açabilir. Aşırı ve hızlı tüketilen her besin kalp için ek yük oluşturur. Midenin hızlı, ağır ve yağlı besinlerle doldurulması; mide, bağırsak ve kardiyovaküler sistemin iş yükünü, enerji gereksinimini, kan akımı ihtiyacını arttırır. Kalbin kendi kan akım ihtiyacı arttığı için koroner damarlarda darlık ya da tıkanıklık olan kişilerde buna bağlı ani fenalık hissi, göğüs ağrıları, kalp krizleri oluşabilir. Özellikle kırmızı etin yağlı olması kolesterolü arttırır. Ayrıca kırmızı etle alınan yüksek protein gut ataklarını tetikler.” ifadelerini kullandı.



“Kırmızı etin yağsız bölümleri tercih edilmeli”


Bayramda et tüketimin normale oranla daha fazla arttığını ve bu yüzden bazı hastalıkların ortaya çıkabileceğini de ifade eden Dr. Kaçar, tüketilecek olan kırmızı etlerin yağsız bölümlerinin tüketilmesi konusuna vurgu yaptı. Hava sıcaklıkları ile birlikte yağlı ve yüksek proteinli gıdaların tüketilmesi ile hastalıkların daha kolay ortaya çıkacağını da söyleyen Dr. Kaçar, "Sağlıklı bir bayram geçirebilmek için, kırmızı etin yağsız bölümleri tercih edilmeli, etle birlikte tüketilen tuzu azaltmalı, kurban Bayramında günde bir porsiyondan fazla et yenmemelidir. Bayram boyunca her öğün kırmızı et yenmemeli, et yanında daha hafif olan sebze yemekleri ve bol limonlu yeşil salata yenmeli, kavurma ve kırmızı eti öğle yemeğinde tüketmeye özen göstermelidir. Tatlı olarak ise ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli, kırmızı etten alınan demir emilimini engelleyen çay yemekten en az 1 saat sonra tüketilmeli ve her gün düzenli olarak en az 1 saat yürüyüş yapılmalıdır." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:17
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