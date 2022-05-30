Uzmanından önemli tırnak bakım önerileri! Tırnakları güçlendiren en etkili doğal yağlar

UZMANINDAN ÖNEMLİ TIRNAK BAKIM ÖNERİLERİ

Sağlıklı tırnakların parlak yüzeyli, pürüzsüz ve dış etkenlere karşı dayanıklı olduğunu belirterek açıklamasına başlayan Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Bereket, normal koşullarda el tırnaklarının ayda ortalama 3,5 mm, ayak tırnaklarının ise 1,6 mm uzadığını kaydetti. Bu nedenle tırnaklarda görülen bir bozukluğun tedavisi ve düzelmesinin uzun zaman aldığını ifade eden Bereket, gebelik dışında kadınların tırnaklarının erkeklerden daha yavaş uzadığını kaydetti.

Beslenme, geçirilen hastalıklar ve oluşan travmalarında da tırnakların uzamasında etkili olduğunun altını çizen Dr. Bereket en sık karşılaşılan tırnak hastalıklarını ise şu şekilde aktardı:

“Tırnak mantarı: En sık karşılaştığımız tırnak hastalıklarındandır. Nemli ve sıcak ortamlarda ayakların devamlı kapalı kalması ve terleme tırnak mantarlarının oluşması için birer risk faktörüdür. Tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu, kalınlaşma ve tırnaklarda ufalanma ile karekterizedir. Tırnak mantarlarının tedavisi uzun sürer. Tırnağa sürülen cilalar ve ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavi 3-4 ay kadar sürer. Son yıllarda tırnak mantarı tedavisinde lazer tedavisi de uygulanmaktadır.

Liken planus: Bir deri hastalığıdır. Cilt tutulumunun yanında sadece tırnaklarda çizgilenme, renk değişikliği ve kalınlaşma şeklinde de görülebilir.

Sedef hastalığı: Sadece tırnağı da tutabilir. Toplu iğne başı büyüklüğünde çukurluklar, kalınlaşma, sarı renk görünüm ve tırnak içinin boşalması şeklinde görülebilir.

Melanom: Tırnakta koyu leke şeklinde görülür. Melanomda erken tanı çok önem kazanır.

Tırnak batması: Tırnakların yan kenarları kıvrılarak cildin içine girer. Yanlış tırnak kesimi, dar ve sivri ayakkabı giymek yanlış pedikür uygulamaları hastalığın nedenleri arasındadır. Bazen hastanın günlük yaşamını etkileyebilir. Tırnaklar çok dipten olmayacak şekilde düz kesilmeli, enfeksiyon varsa tedavi edilmeli, gerekirse cerrahi işlem uygulanmalıdır.

Dolama (paronişi): Sık görülen tırnak hastalıklarındandır. Tırnak etrafındaki dokuda kızarıklık lokal hararet şişlik ve ağrı oluşabilmektedir. Zamanla burada iltihaplanma da gelişebilir. Akut dolama bakteriyel olabileceği gibi uzun süreli dolama sedef hastalığı egzama ve candida türü mantarlar neticesinde de gelişebilir.

Bakteriyel hastalıklar: Tırnak çevresinde oluşan bakteriyel enfeksiyonlar tırnaklarda renk ve şekil bozukluğuna neden olabilir.

Tırnaklarda kırılma: Boyuna çizgilenme, zor uzama, kolayca kırılma çatlama ve dökülmeler tırnak uçlarında soyulma ve ayrılma şeklinde görülür. Bu duruma yaşlanma, su ve kimyasallarla uzun süreli temas, aseton kullanım tırnak mantar enfeksiyonları, bazı romatizmal hastalıklar, soğuk ve sıcakta uzun süre kalmak neden olabilir.”

Bunların dışında tırnakların bombeleşmesinin kalp ve akciğer hastalıklarının belirtisi olabildiğini ifade eden Dr. Bereket, demir eksikliği anemisinde tırnaklarda incelme, düzleşme ve kenarlarının kalkması görülebildiğini belirtti. Nadir de olsa genetik hastalıklarda da tırnak bozuklukları görülebildiğini söyleyen Bereket, son olarak tırnakların koruma ve bakımı için şu önerilerde bulundu:

“Uzun süreli su sabun ve deterjan kullanımında muhakkak eldiven takılmalı. Her yıkamadan sonra ellerin yanında tırnaklar da kurulanmalı. Tırnak altında biriken kirler yumuşak fırça ve sabunlu su ile temizlenmeli. Sıkı, sert ve dar ayakkabılardan kaçınılmalı. Takma tırnaklar çok yapıştırılmamalı ve uzun süre kalmamalı. Daha az hasar yapmaları nedeni ile yağlı cila sökücüler kullanılmalı. Tırnak bakımı için uygun nemlendiriciler kullanmalı.”

Tırnakları güçlendiren en etkili doğal yağlar

Güçsüz tırnaklar zamanla kırılır. Tırnaklarınızın cansızlaşması ve kırılması ellerinizin bakımsız görünmesine sebep olur. Evde doğal yöntemlerle tırnaklarınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Tırnaklarınızın bakımını uzun zamandır ihmal ettiyseniz yeniden onları sağlıklı hale getirmenin yollar var. Peki, tırnak bakımı için doğal çözümler nelerdir?

Tırnaklarınız vitamin eksikliğinden ya da yanlış bakım uygulamalarından dolayı güçsüzleşip kırılabilir.

Kırılan tırnaklar ellerinizin bakımsız görünmesine sebep olur. Ellerinizin her zaman güzel gözükmesi için tırnaklarınıza özenli davranmanız gerekir. Tırnaklarınızı evde güçlendirmek için denemeniz gereken doğal yöntemleri araştırdık.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi cilt ve saç bakımında çok fazla kullanıldığı gibi el ve tırnak bakımında da kullanılır. Elma sirkesi kullanarak tırnaklarını yumuşatıp, güçlendirebilirsiniz. Ayrıca tırnaklarınızın sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz.

Bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Tırnaklarınızı bu suya batırarak hafifçe masaj yapın. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulayın.

LİMON SUYU

Limon suyu tırnakları güçlendirmek için el bilindik yöntemlerden bir tanesi. Limon suyu, tırnaklarda oluşan çatlakları ve lekeleri gidermenize yardımcı olur. Limon suyu özellikle tırnak sararmasına iyi gelir.

Ilık suyun içerisine yarım limon sıkın. Tırnaklarınızı suyun içinde bekletin. Limon kabukları ile tırnaklarınızı ovalayın. Haftada 1-2 kez tekrarlayın.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı tırnakları besleme ve onarma konusunda mucizeler yaratır. Zeytinyağı içerisinde bol miktarda E vitamini barındırır. E vitamini bakımından zengin olan zeytinyağı, tırnakların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Tırnakların üzerine temiz bir pamukla sıcak zeytinyağı sürün ve 10 dakika masaj yapın.

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı cilt, saç ve el bakımında çok sık kullanılan doğal yağlardan biri olarak bilinir. Jojoba yağı elleri ve tırnakları nemlendirme konusunda çok başarılıdır. Jojoba yağı tırnakları güçlendirme konusunda da inanılmaz etkili bir yağdır.

Birkaç damla jojoba yağını tırnaklarınıza sürün. Hafifçe ovalayarak 5 dakika masaj yapın ve suyla durulayın.