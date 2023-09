Uzmanı uyardı: “Uygunsuz çanta kullanımı kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabilir”

Okul çağında sırt çantası taşımanın çocuklarda sürekli gelişmekte olan omurga açısından birtakım riskler barındırdığını belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Uygunsuz çanta kullanımı ve ağır çanta, omuz, boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabilir hatta ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi.

Bel ve sırt ağrısının okul çağı yaş grubunda ve genç nüfusta giderek büyüyen bir sağlık problemi haline geldiğini ifade eden Dr. Hatice Kübra Aşık, çanta kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Okul çağında sırt çantası taşımanın çocuklarda sürekli gelişmekte olan omurga açısından birtakım riskler barındırdığını söyleyen Aşık, “Uygunsuz çanta kullanımı ve ağır çanta, omuz, boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabilir hatta ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi. Aşık, “Bu yaş gruplarında omurga yapısının her yıl gelişmesi ve değişmesi nedeniyle öncelikle korunma erişkin popülasyona göre daha fazla önem kazanmaktadır” şeklinde konuştu.



“Tek omuzda taşınmamalı”

Taşınan çantanın her iki omuza asılarak taşınmasının vücut postürünü dengelemek açısından oldukça önemli olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Sırt çantasının ağırlığına katkıda bulunan tüm faktörlerin gözden geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar bu faktörlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Çantanın tek omuzda taşınması yüklenmenin bu bölgede daha fazla olmasına ve taşındığı tarafta daha fazla zorlanmaya neden olabilir. Bunu önlemek için çantaların her iki omuz askısı takılarak taşınması sağlanmalı” dedi.

Aşık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, çanta içinde bölmeler etkin bir şekilde kullanılmalı daha ağır olan kitap veya malzemeler sırta daha yakın bir şekilde çanta içine yerleştirilmeli böylece ağırlık dağıtılarak dengeli bir çanta oluşturulmuş olur. Çocuklar çantayı taşırken öne veya arkaya doğru eğilmeden çanta sırta olabildiğince yakın olmalı ve sırt düzgünlüğü korunmalıdır.”