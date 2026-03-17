Ateşkes çağrısı ve kriz uyarısı: Çin'in insanlığı tuttu
Ateşkes çağrısı ve kriz uyarısı: Çin’in insanlığı tuttu

Çin, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla sarsılan İran ve Lübnan ile çatışmalardan etkilenen Ürdün ve Irak’a acil insani yardım göndereceğini duyurdu; Pekin yönetimi, bölgedeki insani krizin giderek derinleştiğini vurgulayarak taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Çin hükümeti, Ortadoğu’da tırmanan çatışmaların ardından İran, Lübnan, Ürdün ve Irak’a acil insani yardım gönderileceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yardımın bölgedeki insani tahribatı hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

'İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR'

Sözcü Lin, süregelen çatışmaların özellikle Iran ve çevre ülkelerde yaşayan siviller için “dayanılmaz insani sonuçlar” doğurduğunu ifade etti.

Çin’in, bölge halklarının yaşadığı acıları yakından takip ettiğini vurgulayan Lin, Pekin’in bu süreçte “insanların yanında olduğunu” belirtti.

ATEŞKES VE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Çin yönetimi, yalnızca insani yardım sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ateşkesin sağlanması ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

Pekin, krizin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE BÖLGESEL TIRMANIŞ

Bölgedeki kriz, United States ve Israel’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılarla yeni bir boyuta taşındı.

Bu süreçte, Iran yönetimi, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Qatar, United Arab Emirates ve Bahrain gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

AĞIR BİLANÇO: BİNLERCE ÖLÜ VE YARALI

İranlı yetkililere göre, saldırılarda İran lideri Ali Khamenei dahil çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.

Açıklanan verilere göre, can kaybı 1348’i aşarken, yaralı sayısı 17 bini geçti. Bölgedeki insani durumun hızla kötüleştiği bildiriliyor.

