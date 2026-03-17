Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler: Dünya savaşı çıkabilir
Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler: Dünya savaşı çıkabilir

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, devam eden çatışmaların yeni bir dünya savaşına neden olabileceğini söyledi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ile başlayan savaş hakkında tespitlerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya eleştirilerde bulundu.

Çatışmaların çok daha büyük bir savaşa neden olabileceğini söyleyen Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar bu işin nereye evrileceğini Trump biliyor mu sanıyorsunuz? Netanyahu biliyor mu sanıyorsunuz? İşlerin nereye gideceğini bilerek bu yola girmiş değiller. Bir şekilde gözlerini ne bürüdüyse, nasıl böyle bir işe girerek kendileri için olumlu sonuçlar çıkacağını düşündülerse, böylesine yanlış bir yola girdiler.

Türkiye bunların olmaması için çok mücadele verdi. Gazze'deki soykırımla ilgili de çok diplomasi mesaisi harcadık. Özellikle İslam dünyasının tek bir ağız olması için mücadele ettik ama başaramadık maalesef. İslam dünyasının içindeki bölünmüşlüklerdir zaten bize bu talihsizlikleri yaşatan.

 

'DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR'

İşin sonu nereye varır bilinmiyor. Dünya savaşı da çıkabilir, yarın da bitebilir. Şu anda arı kovanına çomak soktuğunda ne olacağını bilebilir misin? Beni sokmayacak diyebilir misin? O yüzden öncelikle Allah ülkemizi korusun. Biz bu durumdan ülkemizin, insanlarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Birincil duamız ülkemizin bu badireleri en az hasarla atlatmasıdır.

Yaşananlardan elbette Türkiye de hasar almaya başladı. Sonuçta ekonomimiz olumsuz etkileniyor. Bütün dünyayı etkileyen bir iş, bizim çevremizde olduğu için biz ilk önce etkilenen ülke oluyoruz.

ZEKİ

BÜTÜN ÜMMETİ DİYECEKTİN HERALDE
