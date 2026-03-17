Yeniakit Publisher
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e kötü haber

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanlarını suratına çarptı. Bakan Gürlek "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur." dedi.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

Özgür Özel'in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

 

"YALAN OLDUĞU DEFALARCA ORTAYA ÇIKTI"

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

"SİSTEMATİK KARALAMA KAMPANYASI"

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

 

"YASAL SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUM"

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.

ata

ekonun eczacının parası çok... rüşvet müşvet... olmadı, yetmedi iş bankası ne güne duruyor...
