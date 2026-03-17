Avrupa Almanya'da "Ekonomik Deprem": Yatırımcı Güveni Savaşın Gölgesinde Çöktü!
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da, yatırımcıların geleceğe dair umutları adeta bir uçurumdan yuvarlandı. 17 Mart 2026’da açıklanan son verilere göre, Alman ekonomisine dair beklentileri ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Mart ayında tahminlerin çok ötesinde bir düşüş kaydederek -0,5 puana geriledi.

ZEW Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, beklentiler endeksi Şubat ayındaki 58,3 seviyesinden Mart'ta -0,5'e geriledi. Ekonomistler 39,2 seviyesini öngörüyordu. -0,5 değeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Nisan ayında gümrük tarifelerini ilk kez duyurduğu dönemden bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Buna karşılık, cari koşullar endeksi beklenmedik şekilde iyileşme gösterdi.

 

ZEW Başkanı Achim Wambach, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve enflasyon baskısını artırdığını belirtti. Wambach, bu durumun Almanya'da yeni oluşmaya başlayan ekonomik toparlanmanın yavaşlama riskini artırdığını, etkilerin ise çatışmanın süresi ve şiddetine bağlı olacağını vurguladı.

Söz konusu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın iki gün sürecek faiz toplantısı öncesinde açıklandı. Banka yetkililerinin toplantıda İran kaynaklı gelişmelerin Euro Bölgesi büyümesi ve enflasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

 

Öte yandan, savaş öncesinde Almanya ekonomisi yıla zayıf bir başlangıç yapmıştı. Sanayi üretimi, fabrika siparişleri, ihracat ve perakende satış verileri beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Şubat ayında yayımlanan iş dünyası anketleri, imalat sektörünün 2022'den bu yana ilk kez büyüme sinyali verdiğini ortaya koyarak kısmi bir toparlanmaya işaret etmişti.

Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?"
Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?"

Gündem

Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?"

Almanya'dan savaş açıklaması
Almanya'dan savaş açıklaması

Dünya

Almanya'dan savaş açıklaması

Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş
Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş

Avrupa

Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş

