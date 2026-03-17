Siyasi kabilecilik hukukun önüne geçiyor

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP zihniyeti tam olarak budur! Ekrem'in reklamı için siyonistlere para ödediler Bin pişman: İran savaşı Trump'ın sonunu getiriyor! Toplu taşıma deyip geçmeyin! İşte dudak uçuklatan minibüs hattı bedelleri Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında yeni gelişme! HTS kayıtları rüşveti tescilledi 18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı Yusuf Tekin, Ramazan etkinliklerini eleştiren mendeburlara ağzının payını böyle verdi! Mahkemeye mi geldiniz meyhaneye mi! CHP’liler duruşma arasında kafayı çekti Batı’ya doğum teşviki, Doğu'ya annelik karşıtı propaganda! İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!
Siyaset
Yeniakit Publisher
Siyasi kutuplaşma, İmamoğlu davası üzerinden hukuki tartışmaların önüne geçiyor; uzmanlara göre bu durum hem adalet duygusunu hem de Türkiye’nin uluslararası güvenilirliğini zedeliyor.

Kurduğu suç örgütü ile 16 milyonun kanını vampir gibi emen çetenin başı Ekrem İmamoğlu ve adamlarının yargılandığı Silivri’deki yolsuzluk davasının duruşmaları, CHP’lilerin provokasyon girişimine sahne oluyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu ve aveneleri yargıya karşı uyguladıkları laçka tavır kamuoyunda tepkiyle karşılanırken davranış Bilimleri Uzmanı, eğitimci-yazar Mehmet Yiğit, Türkiye’de son yıllarda artan siyasi kutuplaşmanın hukuki süreçlerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini zorlaştırdığını belirtti.

 

Yiğit, özellikle kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ekrem İmamoğlu davası üzerinden yürüyen tartışmaların, hukukun teknik boyutunun geri planda kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yiğit, bir hukuk devletinde temel sorunun “ortada gerçekten hukuki bir ihlal olup olmadığı” olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu soruların soğukkanlı ve objektif biçimde tartışılması gerekirken, siyasi kamplaşma bu zemini ortadan kaldırıyor” dedi.

 

Toplumun hemen her kesiminin yoğun biçimde politize olduğuna işaret eden Yiğit, atılan adımların çoğu zaman hukuki çerçevede değil, siyasi niyet okumaları üzerinden değerlendirildiğini vurguladı. Yiğit’e göre bu durum, hukuki analizlerin yerini siyasi reflekslere bırakmasına yol açıyor.

SİYASİ ALGI ÜRETEREK YARGIYI YORUYORLAR

Davaların bazı çevreler tarafından “gelecekte cumhurbaşkanı olabilecek bir siyasetçinin önünü kesme hamlesi” olarak yorumlanmasının da tartışmaları daha da siyasileştirdiğini belirten Yiğit, bu atmosferde sağlıklı bir hukuki değerlendirme yapmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

 

Hukukun siyasetin gölgesinde kalmasının yalnızca iç politikayı değil, Türkiye’nin uluslararası algısını da olumsuz etkilediğini ifade eden Yiğit, “Hukuka duyulan güvenin zayıfladığı bir ülke görüntüsü, dış politikadan ekonomiye kadar birçok alanda Türkiye’nin elini zayıflatır” değerlendirmesinde bulundu.

 Ekonomik güven ortamının da doğrudan hukuk devleti algısıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Yiğit, yatırımcıların güven duymadığı bir ülkede sürdürülebilir kalkınmanın zorlaşacağını dile getirdi.

 

Yiğit, asıl tehlikenin davaların sonucundan ziyade toplumun hukuka olan güveninin aşınması olduğuna dikkat çekerek, “Hukuk devleti algısı zedelendiğinde, bu yalnızca bir davayı değil, bütün bir sistemin meşruiyetini tartışmalı hale getirir” ifadelerini kullandı.

 Türkiye’nin en acil ihtiyaçlarından birinin, hukuki meselelerin siyasetin sert dili ve kabileci reflekslerinden arındırılarak ele alınabileceği bir zeminin yeniden oluşturulması olduğunu belirten Yiğit, aksi halde hem adalet duygusunun hem de uluslararası güvenilirliğin zarar görmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23