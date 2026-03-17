CHP’li belediyenin iftarında kuryeye büyük ayıp! "Paket yasak" diyerek oruçlu kuryeyi geri çevirdiler!

Görev başındayken iftarını açmaya çalışan emekçiye gösterilen bu katı ve anlayışsız tavır, "Halkçı belediyecilik" sloganlarının ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kuryenin mahzun bir şekilde alandan ayrılmak zorunda kalması, çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Bir kap yemeği bir kuryeye çok gören zihniyet mi halka hizmet edecek?" diyerek CHP’li Süleymanpaşa Belediyesi’ne ateş püskürdü.

Ramazan’ın paylaşma ve hoşgörü ruhuna tamamen aykırı olan bu skandal uygulama, CHP belediyelerindeki bürokratik engellerin ve liyakatsizliğin halka nasıl yansıdığının son örneği oldu. Sokak iftarlarını birer şov alanına çeviren ancak gerçek ihtiyaç sahibini ve emekçiyi kapıdan çeviren bu zihniyet, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle adeta ifşa edildi. CHP yönetiminin bu "paket yasağı" ayıbı, Tekirdağlı vatandaşlar arasında "Hizmet değil, eziyet" yorumlarına neden oldu.