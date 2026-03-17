CHP'li belediye işçilere bayram şoku!

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler isyan etti. Belediye yönetiminin düzenlemek istediği bayramlaşma törenini protesto eden işçiler, 'Zam değil sadaka değil hakkımızı istiyoruz' diye diye haykırdı.

Karşıyaka Belediyesi'nde 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler, belediye yönetiminin düzenlemek istediği bayramlaşma törenini protesto etti.

İşçilerin şantiye alanındaki tepkisi üzerine planlanan törenin iptal edildi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, aracına binerek şantiyeyi terk etti.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde çalışan ve 8 aydır ücretlerini alamayan işçiler, ana şantiye binasında bir araya geldi. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın bayramlaşma programı protesto edildi.

 

TÖREN İPTAL EDİLDİ

İşçilerin sabahın erken saatlerinde pankartlar açarak başlattığı eylemin ardından, belediye yönetiminin bayramlaşma merasimi için planladığı programı durdurduğu öğrenildi. Eylem üzerine belediye başkanı ve bürokratlar alana gelmedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, makam aracına binerek şantiyeyi terk etti.

 

MAAŞLARIN ÖDENMESİ İSTENDİ

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş çalışanlarına 8 aydır maaş ödemiyor. 8 aydır süregelen bu hak gaspına somut bir çözüm üretmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız İşçimenler Ünsal, işçinin hakkını ödemek yerine bugün ana şantiyede hiçbir şey olmamışçasına bir bayramlaşma merasimi düzenlemeye kalkmıştır. Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir. Bu haksızlığa sessiz kalmayan yöneticiler ve iş yeri temsilcileri, bu sabah erken saatlerde ana şantiyede yerlerini almış, pankartlarını açarak Belediye Başkanı'nı protesto etmek üzere beklemeye başlamışlardır. Belediye Başkanı ve bürokratları, sendikamızın şantiyedeki kararlı duruşunu haber alınca programlarını apar topar iptal ederek alandan kaçmışlardır. Emekçinin bayramı, ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olur. Bayramlaşma törenlerinden kaçarak, işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemezsiniz. Derhal bu hukuksuzluğa son verin ve 8 aydır biriken maaş alacaklarımızı ödeyin" ifadeleri kullanıldı.

Okur

Tarafsız yaklaşıyorum gerçekten 8 aydır maaş vermiyorsa iyi bir durum değil herkesin ailesi var bu maaşları ödeyemiyorsalar iktidar olsalar işçi memur maaşlarını da bunlar ödeyemez düşüncesi oldu bende

hasel

CHP,Bayramı,seyranı ne bilir.İşçilerin yaraları belkide faizdedir.Faizini alıp belki de emek sömürgenliği yapıyorlar.CHP DENEN AVANE HER ÇİRKEFLİĞİ YAPAR.
