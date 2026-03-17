5 tank imha edildi!

Lübnan’da Hizbullah, Tayyibe bölgesinde israil ordusuna ait iki Merkava tankını güdümlü füzelerle hedef aldığını açıkladı

Lübnan’daki Hizbullah, israil işgal ordusuna ait asker ve araçların Lübnan toprakları içindeki yığınaklarını ve işgal altındaki Filistin’in kuzeyindeki yerleşimleri hedef aldı.

Hizbullah bugün (Salı) yaptığı açıklamada, israil işgal ordusuna ait çeşitli birlik ve mevzilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada Tayyibe Projesi bölgesinde bir Merkava tankını güdümlü füze ile hedef aldığını belirtti. Düşmanın yoğun duman perdesi altında kayıplarını çekmeye çalışmasının ardından direniş güçleri topçu mermileri ve roket atışlarıyla saldırıyı sürdürdü.

Bunun ardından Hizbullah güçleri aynı bölgede ikinci bir Merkava tankını daha güdümlü füze ile hedef aldı ve tankın doğrudan isabetle vurulduğunu açıkladı. Böylece dün geceden bu yana hedef alınan tank sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.

Hizbullah ayrıca Cdeyde Mays el-Cebel’de israil işgal ordusuna ait askerlerin bulunduğu bir toplanma noktasını, yine aynı beldenin karşısındaki El-Asi mevkiindeki bir başka askeri yığınağı ve sınırdaki Marun er-Ras beldesinin güneyindeki bir askerî topluluğu roket atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Bunun yanı sıra direniş güçleri Hıyam kentinin güneyindeki Hammams Tepesi’nde bulunan işgal askerlerinin toplandığı noktayı ve “Maskaf Am” yerleşimindeki askerî toplanma noktasını da roket salvo atışlarıyla hedef aldı.

Hizbullah'ın Pazartesi günü gerçekleştirdiği operasyonların sayısı 23’e ulaştı. Bu operasyonlarda Lübnan topraklarına giren israil askeri araçları ve birlikleri hedef alındı, ayrıca işgal altındaki Filistin’in derinliklerindeki güvenlik ve askerî hedefler de vuruldu.

Hizbullah güçleri, 2 Mart sabahı yeniden başlayan geniş çaplı İsrail saldırılarına karşılık vermeyi ve İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik ilerleyişini engellemeyi sürdürüyor.

Bu operasyonlar “el-Asf el-Me’kul” (Yenilmiş Rüzgar / Yıkıcı Darbe) adı verilen askeri operasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

Muhabir: Mehmet Yaman