Fırtına’nın elmasından 50 milyon euroluk rekor! West Ham ve Chelsea Christ Oulai için kapıda!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Christ Oulai için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç yeteneğe Premier Lig'den talip çıktığı belirtildi. Trabzonspor'un istediği bonservis dudak uçuklattı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Oulai'nin talipleri bitmiyor.

Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından takip ettiği 19 yaşındaki orta saha için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Christ Oulai transferi için Premier Lig ekibinin devrede olduğu kaydedildi.

WEST HAM PEŞİNDE

Fotomaç'ın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Christ Oulai transferi için West Ham United'ın ilgisinin bulunduğu belirtildi.

19 yaşındaki orta sahayı Chelsea ile Manchester United'ın da izlediği aktarıldı.

Chelsea'nin Christ Oulai için Manchester United'a göre transferde daha istekli olduğu ifade edildi.

İSTENEN BONSERVİS

Trabzonspor'un Christ Oulai transferi için en az 50 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Bordo-mavililerin, bu bedelden daha düşük bir rakama Fildişi Sahilli oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Trabzonspor'da 21 maçta süre alan Christ Oulai, bu süreçte 2 gol ve 4 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Christ Oulai'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. 19 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Christ Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 6 karşılaşmada oynadı.

19 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kardan Bastia yüzde 20 pay alacak.

