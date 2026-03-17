Kızılcahamam’da bahar bayramı başladı!
Baharın en zarif müjdecileri olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan başladıkları binlerce kilometrelik çetin yolculuğu tamamlayarak Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı.
Gökyüzünde süzülerek ilçeye giriş yapan leylek sürüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendileri için özel olarak hazırlanan "Leylek Oteli"ne yerleşti. Doğasever bir iş insanı tarafından yüksek direkler üzerine inşa edilen bu güvenli yuva, 17 Mart 2026 itibarıyla kanat sesleriyle şenlenirken, Kızılcahamam semalarında doğanın uyanışı bir kez daha tescillenmiş oldu.
Yaklaşık 10 bin kilometrelik yorucu bir rotanın ardından Ankara’nın serin sularına ve bereketli doğasına kavuşan leylekler, şu günlerde çiftleşme dönemine girerek yuva telaşına başladı. Leylek Oteli’nin sakinleri olan bu göçmen misafirlerin, nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeni yavrularını kucaklaması bekleniyor.
İlçede adeta bir sembol haline gelen bu yerleşim süreci, hem bölge halkının hem de yaban hayatı fotoğrafçılarının yoğun ilgisini çekiyor.
Kızılcahamam’da yaşamın ve bereketin simgesi olarak görülen leylekler, yüksek platformlardaki yuvalarında başlattıkları yeni yaşam döngüsüyle doğanın eşsiz ritmini gözler önüne seriyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen bu göç yolculuğu, her yıl aynı sadakatle tekrarlanırken; Leylek Oteli, yaban hayatına verilen desteğin en güzel örneklerinden biri olarak Ankara’nın kalbinde yükselmeye devam ediyor. Gökyüzündeki bu görsel şölen, bölgeye baharın müjdesini resmen getirmiş durumda.
