Kızılcahamam’da bahar bayramı başladı!

Gökyüzünde süzülerek ilçeye giriş yapan leylek sürüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendileri için özel olarak hazırlanan "Leylek Oteli"ne yerleşti. Doğasever bir iş insanı tarafından yüksek direkler üzerine inşa edilen bu güvenli yuva, 17 Mart 2026 itibarıyla kanat sesleriyle şenlenirken, Kızılcahamam semalarında doğanın uyanışı bir kez daha tescillenmiş oldu.