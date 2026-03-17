Diş tedavisi sadece ağızı değil kalbi ve şeker sağlığını da koruyor

İngiltere’de King’s College London araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, diş enfeksiyonlarının tedavisinin tüm vücut sağlığını etkileyebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, yaygın bir diş enfeksiyonu olan apikal periodontit tedavi edildikten sonra hastalarda kan değerlerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldüğü aktarıldı.

Bilim insanlarına göre bu tür enfeksiyonlar, bakterilerin kana karışmasına ve vücutta iltihap oluşmasına neden olabiliyor. Bu durumun ise kalp hastalıkları ve diyabet riskiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

KAN ŞEKERİ VE KOLESTEROLDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Araştırmada, kanal tedavisi sonrası hastaların kan şekeri seviyelerinde düşüş yaşandığı bildirildi.

Ayrıca kolesterol ve yağ değerlerinde kısa vadeli iyileşmeler gözlemlendi. Bu değişimlerin kalp sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bilim insanları, tedavi sonrası vücuttaki iltihap seviyesinin de zamanla azaldığını belirtti.

AĞIZ SAĞLIĞI TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Araştırmacılara göre diş enfeksiyonları, yalnızca ağızla sınırlı kalmayıp tüm vücudu etkileyebilen sistemik sonuçlara yol açabiliyor.

Çalışmada, enfekte dişlerden kaynaklanan bakterilerin metabolizma üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Sadia Niazi, “Kanal tedavisi sadece ağız sağlığını değil, kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi riskleri de azaltabilir” dedi.

UZUN VADEDE ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Araştırma kapsamında 65 hasta iki yıl boyunca takip edildi ve bu süreçte kan değerlerindeki değişimler analiz edildi.

Bilim insanları, elde edilen bulguların diş tedavisi sonrası iyileşmenin takip edilmesinde bazı kan göstergelerinin kullanılabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu sonuçlar, diş hekimliği ile genel sağlık hizmetlerinin daha entegre çalışması gerektiğini gösteriyor.