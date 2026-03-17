Barış Alper Yılmaz için geliyorlar: Liverpool maçı sonrası olanlar olacak...
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Anfield Road'da Liverpool'a konuk olacak. Zorlu maç öncesinde İngiliz medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Anfield Road'da son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. Zorlu maç saat 23:00'da başlayacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Juventus ve Liverpool maçlarında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerine adeta göz kırptı.
Fizik gücüyle bek ve stoper oyuncularına büyük problemler yaşatan milli futbolcu, hızı ve atletizmi ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Barış Alper'i izlemeye gelecekler
Sabah'ın haberine göre; Newcastle United, Brighton ve Crystal Palace'ın scout ekipleri, Anfield Road'da Liverpool-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edecek
