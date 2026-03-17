Sürü taarruzları ve derin darbe konseptinde zirvede Tüm bildiklerinizi unutun Bayraktar K2 ile sil baştan

Hudson Enstitüsü Kıdemli Analisti ve NATO Savunma Koleji'nde kıdemli misafir akademisyen Dr. Can Kasapoğlu, Bayraktar K2'nin stratejik ve operasyonel boyutlarını AA Analiz için kaleme aldı.

Baykar, öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar K2 kamikaze insansız hava aracını kamuoyuna tanıtarak uzun menzilli insansız taarruz kabiliyetleri alanında dikkat çekici bir adım attı. Yeni platform, 2 bin kilometrenin üzerindeki menzili ve yaklaşık 200 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesiyle sınıfının en büyük kamikaze İHA'larından biri olarak öne çıkıyor.

SADECE YENİ BİR PLATFORM DEĞİL

Baykar'ın geliştirdiği K2 kamikaze insansız hava aracı, yalnızca yeni bir platformdan ibaret değildir. Sistem, Türkiye'nin savunma modernizasyonu açısından özellikle son yıllarda harp sahalarından çıkarılan derslerle doğrudan ilişkilidir. Ukrayna'da ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, modern harp ortamında düşmanın ülke derinliğinde yer alan stratejik hedeflere yönelik taarruz kabiliyetlerinin - diğer bir ifadeyle derin darbe yeteneklerinin - giderek daha kritik hale geldiğini açık biçimde ortaya koymuştur.

SAVUNMA MALİYETİ YÜKSEK

Rusya-Ukrayna harbinin özellikle dikkat çeken unsurlarından biri, Rusya'nın İran menşeli Şahid (Geran) kamikaze dronlarıyla gerçekleştirdiği taarruzlara karşı savunmanın maliyetidir. Birçok durumda hedefi imha eden mühimmatın, vurulan drondan daha pahalı olması ciddi bir sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle hava kuvvetleri unsurları ve stratejik hava savunma sistemlerinin devreye girdiği denklemlerde kullanılan sistemler - F-16'lardan ateşlenen AMRAAM, AIM-9 gibi füzeler, Patriot ve SAMP-T bataryaları - birim maliyeti ancak birkaç 10 bin dolarla ölçülen Şahid dronlarına karşın uzun vadede sürdürülebilir olmayan bir savunma ekonomisi asimetrisine neden olmaktadır.

ASKERİ LİTERATÜRDE ŞARJÖR DERİNLİĞİ

Bu noktada ikinci kritik parametre devreye girmektedir; endüstriyel üretim kapasitesi. Anglo-Amerikan askeri literatüründe "şarjör derinliği" (magazine depth) olarak tanımlanan kavram, günümüzde harbe devam edebilme yeteneğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Düşük maliyetli ve seri üretilebilir taarruzi sistemler, sayıca sınırlı ve yüksek maliyetli, teknoloji harikası müdafi sistemlere karşı uzun vadede ciddi bir avantaj sağlayabilmektedir.

Ukrayna harekat sahası bahse konu duruma dair önemli veriler sunmaktadır. Savaşın başından bu yana Ukrayna yaklaşık 44 bin adet Şahid/Geran kamikaze dronunu imha etti. Son bir yıl incelendiğinde bu platformlara karşı elde edilen imha oranı çoğu zaman yüzde 80'in altına düşmedi. Buna rağmen nispeten düşük vuruş oranlarına sahip taarruzlar dahi Ukrayna enerji altyapısında ciddi hasar oluşturmayı başardı. Bu tablo, modern savaşta düşük maliyetli sistemlerin oluşturduğu stratejik etkinin yalnızca hava savunma imha oranlarıyla açıklanamayacağını gösteriyor.

UCUZ MALİYETLİ SİSTEMLER

Öte yandan Ukrayna örneği, tehdidin tüm boyutlarını bile yansıtmıyor olabilir çünkü Ukrayna savunma sanayii, savaş koşulları içinde hızla adapte olarak Şahid dronlarından daha ucuz sistemlerle onları avlayabilen çözümler geliştirdi. Wild Hornets tarafından geliştirilen STING gibi dron önleyici sistemler ve akustik sensörlerle tespit mekanizmaları içeren Sky Fortress projesi, bu yaklaşımın dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

ABD-İsrail ve İran savaşının Körfez bölgesini bir harp sahasına dönüştürmesi, dron savunma silahlarına yönelik uluslararası ilgiyi de artırdı. Suudi Arabistan'ın Ukrayna sistemleri tedariği için diplomatik temasları hız kazanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de ülkesinin Körfez ülkelerinin dron savunmasında rol oynayabileceğini açık şekilde dile getirdi.

MALİYETİ 50’DE BİR ORANINDA

Yukarıdaki mülahazayla birlikte Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın K2 kamikaze dron için kullandığı "benzer güdümlü mühimmat maliyetinin yaklaşık 50'de biri" ifadesi dikkat çekici bir stratejik çerçeve sunmaktadır çünkü tam da burada devreye giren kavram, savunma ekonomisi ve şarjör derinliği denkleminin ta kendisidir. Olası bir harp ortamında düşük birim maliyetli ve geniş sayıda seri üretime uygun sistemlerin oluşturduğu tehdit, yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir baskı da oluşturacaktır. Böyle bir senaryoda düşman, ilk aşamada yüksek hava savunma başarısı elde etse bile ilerleyen safhalarda ortaya çıkan maliyet, endüstriyel tahdit ve artan baskı ciddi zayiata yol açabilir.

SAHAYI RAHATLATIP ARKADAN GELENE YOL AÇMAK

Bir diğer kritik unsur ise harekat konseptidir. Güncel harp ve harekat ortamı deneyimleri, bu tür kamikaze sistemlerin çoğu zaman tek başına kullanılmadığını göstermektedir. Ukrayna ve Orta Doğu'daki örnekler, bu platformların çoğunlukla daha büyük taarruz paketlerinin önünü açmak için kullanıldığını ortaya koymaktadır. Amaç, hava ve füze savunma sistemlerini satürasyona - yani doygunluk noktasına - ulaştırarak arkadan gelecek daha yıkıcı mühimmatların, örneğin yıkıcı harp başlıklarıyla balistik füzelerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmaktır.

HARP BAŞLIĞI ÇOK ETKİLİ

Türk savunma sanayiinin mevcut kabiliyetleri düşünüldüğünde böyle bir harekat konseptinin hayata geçirilebileceğini öngörmek güç değildir. Elbette arzu etmeyiz ama gelecek yıllarda cereyan edebilecek bir harp senaryosunda, Türkiye'nin stratejik derinliğini hedef alan bir tehdide karşı oluşturulabilecek taarruz paketleri oldukça katmanlı bir yapı sergileyebilir. Cenk balistik füzeleri, Gezgin seyir füzeleri ve Kızılelma ya da Akıncı platformlarından atılabilecek aerobalistik mühimmatlar bu paketin yüksek etkili unsurlarıdır. Bunun öncesinde ise bir kısmı gerçek, bir kısmı daha düşük konfigürasyonlu aldatma (decoy) platformları olarak görev yapan K2 kamikaze dronlarının oluşturduğu kademeli bir hava akını düşünülebilir. Böyle bir senaryoda karşı tarafın seçenekleri oldukça sınırlı olacaktır. Ya savunmanın belirli sektörlerini önceleyerek bazı bölgelerde oluşabilecek yıkımı kabullenecek ya da uzun süreli bir hava ve füze savunma mücadelesini hem endüstriyel hem de ekonomik açıdan dezavantajlı bir şekilde sürdürmek zorunda kalacaktır. Üstelik yüzde 10 ya da yüzde 20 gibi görece düşük bir sızma oranı bile zaman içinde ciddi bir stratejik maliyet doğurabilir. İlerleyen aşamalardaysa büyük çoğunluğu savunmayı aşan K2 taarruz paketleri kaçınılmaz hale gelecektir. Üstelik K2'lerin harp başlığının Şahid dronlarının birkaç katı olduğu da unutulmamalı.

YAPAY ZEKA K2 KONFİGÜRASYONU

K2 kamikaze insansız hava aracının Rusya-İran menşeli Şahid ve Geran ailesiyle kıyaslandığında dikkat çeken bazı belirgin üstünlükleri de bulunuyor. Bunların başında platformun Baykar tarafından geliştirilmiş olması geliyor. Uzun yıllardır yapay zeka temelli çözümler ve ileri teknolojik uygulamalarla çalışan şirketin mühendislik yaklaşımı, bu tür sistemlerde performans ve operasyonel esneklik açısından önemli bir fark oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Baykar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere NATO üyesi ülkelere sağladığı ihracat performansı da sektörde bir altın standart oluşturdu. Baykar'ın son yıllarda elde ettiği endüstriyel başarı da bu tabloyu destekliyor. Şirket 2025 yılında yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracat pazarlarından elde etmeyi sürdürdü. Bu performans yalnızca bir ticari başarıyı değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte rekabet gücünü de kanıtlıyor.

YAPAY ZEKA VE SÜRÜ KONSEPTİ

K2'de özellikle yapay zeka kabiliyeti ve sürü (swarming) konsepti öne çıkmakta. Günümüz çatışmalarında elektromanyetik spektrum, savaşın en kritik boyutlarından biridir. Yoğun elektronik harp baskısı altında faaliyet gösterebilen, karar süreçlerinin belirli ölçüde otonom biçimde yürütülebildiği sistemler ciddi avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan sürü taarruzları da modern hava ve füze savunma mimarileri açısından son derece zorlayıcı bir tablo ortaya koymaktadır. Çok sayıda platformun eş zamanlı biçimde taarruza yönelmesi, savunma sistemlerinin hedef önceliklendirmesini ciddi biçimde zorlaştırmaktadır.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OLACAK

Mevcut çatışmalardan çıkarılan dersler, K2 kamikaze dronunun önemli bir ihracat potansiyeline sahip olabileceğini de gösteriyor. Özellikle Orta Doğu'daki güvenlik ortamı ve Körfez ülkelerinin hızla gelişen ihtiyaçları düşünüldüğünde, bu tür düşük maliyetli ve seri üretilebilir taarruz sistemlerine yönelik ilginin artması beklenebilir. Benzer şekilde NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkeler de Rusya'dan kaynaklanan güvenlik baskısı nedeniyle bu tür çözümlere yakından ilgi gösterebilir.

Özetle Bayraktar K2, yalnızca yeni bir kamikaze insansız hava aracı değil, modern harp sahasının ortaya koyduğu savunma ekonomisi, şarjör derinliği ve sürü taarruzu gibi kavramlara verilen stratejik bir yanıt niteliği taşıyor. Bu yönüyle K2, Baykar'ın yalnızca mühendislik kabiliyetini değil, aynı zamanda çatışmalardan öğrenilen dersleri sistematik biçimde tasarım sürecine aktarabilen analitik yaklaşımını da yansıtıyor. Türk savunma sanayii ve Baykar, günümüz tehditlerine daha yüksek bir kapasiteyle cevap vermeyi sürdürmekte.