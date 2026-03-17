  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşel Mobil olmasaydı benzin ne kadar olurdu? Bakan Şimşek Akit TV'de duyurdu Tiran'dan İran'a ağır darbe! Arnavutluk resmen ilan etti: "Terörü destekleyen devlet!" İsrail’den Suriye’ye saldırı! Filistin, İran, Lübnan derken… Sinagoglar ve Yahudi okullarını askerin korunmasından Adalet Bakanı’nın haberi yok! Büyük skandal CHP’nin provokatörleri davayı uzatıyor! Ekrem için herkesi yakıyorlar İran, ABD üsleri ve kritik noktaları 17 gündür vuruyor Görüntü var ses yok 4 bin saldırı sıfır zayiat Türk mühendisler ittifakta kilit rol üstlendi! NATO'nun kritik yazılımına Türkiye imzası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bizleri ruh köklerimizden koparmak istese de değerlerimize sahip çıkacağız İl il imsak ve iftar vakitleri O yazar, siyonist saldırganları değil İran’ı suçladı! “Normal bir ülke olsa teslim olurdu”
Teknoloji Teknoloji Vitriniydi, Kâr Getirmedi! TriFold Satışları Bitiyor!
Teknoloji

Teknoloji Vitriniydi, Kâr Getirmedi! TriFold Satışları Bitiyor!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Koreli bir yayın kuruluşunun haberine göre Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'un satışlarını, Güney Kore’de satışa çıkmasından yaklaşık üç ay sonra 17 Mart itibarıyla sona erdirecek. ABD’de ise cihaz mevcut stoklar tükenene kadar satışta kalacak. Telefon ABD'de yaklaşık 3.000 dolar fiyattan satılıyor ancak stoklar sınırlı olduğu için temin edebilmek oldukça zor.
Samsung’un bu modeli baştan beri geniş çaplı üretim için planlamadığı anlaşılıyor. Şirket cihazı kendi internet sitesi üzerinden küçük partiler halinde satışa sundu ve her parti yalnızca birkaç dakika içinde tükendi. Samsung'un ilk iki partide yaklaşık 3.000 adet sattığı ve medyaya inceleme amaçlı cihaz göndermediği bildiriliyor.
Bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle cihaz kârlılığını yitirdi.
Sektör kaynaklarının Dong-A Ilbo gazetesine verdiği bilgilere göre TriFold, gelir elde etmeyi amaçlayan bir ürün olmaktan çok bir teknoloji vitrini olarak geliştirildi. DRAM ve NAND flash gibi bileşenlerin maliyetindeki artışın, cihazın kâr marjını neredeyse ortadan kaldırdığı belirtiliyor. Güney Kore’de ise telefon, ikinci el piyasasında kısa süreliğine resmi satış fiyatının neredeyse üç katına kadar alıcı buldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23