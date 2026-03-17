SON DAKİKA
Daha 1 ay önce evlenmişti! Genç çifti ölüm ayırdı
Eskişehir’de motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bir ay önce evlendiği öğrenilen gencin ölümü büyük üzüntüye yol açtı.

Eskişehir’de meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Emirhan Kızıltaş yaşamını yitirdi. Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emirhan Kızıltaş idaresindeki 16 BAJ 860 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından devrilen motosikletten savrulan Kızıltaş, ağır yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kızıltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emirhan Kızıltaş’ın 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

