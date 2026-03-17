Gündem Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya İsrail zulmü 18. gününde
Ramazan'da Mescid-i Aksa’ya İsrail zulmü 18. gününde

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı 18 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor. Türkiye dahil tüm İslam dünyasında büyük öfkeye neden olan karara tepki gösteren Filistin’in Kudüs Valiliği ise giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde Mescid-i Aksa’yı kapatma yetkisinin sadece Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu hatırlatarak her konuda gaspa alışan terör devletinin bu alanda da yetki gaspına giriştiğini açıkladı.

Filistin’e bağlı Kudüs Valiliği, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tutmasına tepki gösterdi. Valilikten yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın yönetimi, giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde kapatılması yetkisinin Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu hatırlatılarak, İsrail polisinin bu alana müdahalesinin yetki ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail’in uygulamasının, Mescid-i Aksa’nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zedelediği belirtilen açıklamada, bu tür adımların gelecekte ibadetin keyfi şekilde engellenmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamaların yalnızca Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayabileceği, Kudüs’teki diğer kutsal mekanları da kapsayacak şekilde genişleyebileceği uyarısında bulunuldu.

HRİSTİYANLARA DA YASAK

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

