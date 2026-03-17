Bakan Kurum, AB delegasyonu ve büyükelçilere Türkiye’nin COP31 vizyonunu anlattı: COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır

COP31’in ev sahibi ve başkanı olan Türkiye’nin diyalog, uzlaşı ve aksiyon temel ilkeleri üzerine 9 öncelik alanı belirlediğini anlatan Bakan Kurum, Türkiye’nin AB uyum çalışmalarına değindi, COP sürecinde AB ile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Büyükelçilere detaylı bir sunum yapan Bakan Kurum, “Türkiye çok zor bir süreçte COP31 ev sahipliğini üstlenmiştir. Bu ateş çemberi içinde şunu biliyoruz ki; savaşın etkisiyle tüm dünyayı etkileyen tedarik zincirlerinde yaşanan kesintiler, yoğun enerji talepleri, her gün yeni bir türünü yaşadığımız afetler ile risklerin ve belirsizliklerin gölgesinde COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır. Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB ile ilişkilerimizi temiz enerji, yeşil dönüşüm ve iklim iş birliği konuları başta olmak üzere tüm alanlarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“ARTIK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ‘BEKLEME LÜKSÜMÜZÜ’ TAMAMEN KAYBETTİK”

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu ve üye ülkelerin büyükelçileri ile Ankara Bilkent Otel’de Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Avustralya Büyükelçisi Sally Anne Vincent, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, COP31 Ofisi Başkanı Mehmet Ali Kahraman ile ilgili bakanlıkların genel müdür ve müdür yardımcıları yer aldı. Programda büyükelçilere sunum yapan Bakan Kurum, “Dünya bizim ortak evimiz, ortak yuvamız. Ve dünyamız, iklim krizinde yeni bir eşiği geçmiş durumda. Bu eşikte de artık iklim değişikliğine karşı ‘bekleme lüksümüzü’ tamamen kaybetmiş durumdayız” ifadelerini kullandı. Avrupa Çevre Ajansı'nın verilerini aktaran Bakan Kurum, Avrupa’nın, küresel ortalamaya kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla ısınan bir kıta konumunda olduğunu, 1980–2023 döneminde iklim kaynaklı yaklaşık 738 milyar avro kayıp yaşadığının altını çizdi. Su stresinin Avrupa topraklarının yüzde 30’unu ve nüfusun yüzde 34’ünü derinden etkilediğini ifade eden Bakan Kurum, Avrupa'da, korunan habitatların yüzde 80’inden fazlasının kötü durumda olduğunu belirtti. Bu tabloya rağmen son 10 yılda döngüsellik oranının sadece yüzde 1 artırıldığına, yenilenebilir enerjinin payının ise hala yüzde 24 seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Buna karşılık fosil yakıtların, toplam enerji kullanımının yüzde 70’ini oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, böyle bir dönemde Türkiye’nin BM nezdinde iklim değişikliği alanındaki en büyük organizasyona ev sahipliği yapacağına vurgu yaptı.

BUGÜN İKLİM REJİMİNİN ÖNÜNDEKİ TEMEL SORUN, UYGULAMA AÇIĞIDIR

Türkiye’nin COP31 vizyonuna ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Kurum, “Türkiye, COP31 ev sahipliği görevini yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç olarak görmüyor. Bu küresel vazifeyi, güveni güçlendiren ve iş birliğini derinleştiren bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Her şeyi yerli yerince ortaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki; İklim rejiminin önündeki temel sorun, mevcut hedeflerin sahada karşılık bulmamasıdır. Yeni hedeflerin yazılması, artık küresel kamuoyunu ikna etmemektedir. Türkiye olarak, COP31 için yalnızca ev sahibi değiliz. COP31'i; iklim rejiminin yeni dönemde ihtiyaç duyduğu dönüşümün merkezine yerleşecek ve küresel ölçekte kalıcı etkiler üretecek bir platform olarak görüyoruz. Bugün iklim rejiminin önündeki en temel sorun, hedef eksikliğinden ziyade uygulama açığıdır. Bu nedenle COP31 vizyonumuzu ‘Uygulama COP'u’ üzerine inşa ediyoruz. Çünkü biz, iklim krizi için artık ‘sıfır tolerans’ noktasında olduğumuzu biliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN 9 ÖNCELİĞİ

Bakan Kurum, Türkiye’nin diyalog, uzlaşı ve aksiyon temel ilkeleri üzerine 9 öncelik alanı belirlediğini belirterek “Birinci önceliğimiz bir Türkiye markası olan ve küresel bir girişime dönüşen Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz, gerçekten bir dünya markası haline gelmiş, BM nezdinde kabul edilmiş belki de bugüne kadarki en büyük çevre projelerinden bir tanesi olan Sıfır Atık'tır. Sıfır Atık yaklaşımını güçlendirerek döngüsel üretim modellerini yaygınlaştırmayı; metan emisyonlarının ve gıda israfının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2. önceliğimiz dünyanın bütün gençlerinin iklim eğitimi süreçlerine ve iklim karar alma mekanizmalarına daha güçlü biçimde katılımını sağlayarak, iklim okuryazarlığını ve yeşil istihdam alanlarını arttırmaktır. Bu kapsamda COP31’in aynı zamanda bir gençlik şölenine dönüşmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile yoğun bir çalışma sürecini başlatmış durumdayız” dedi. COP31’de 3. önceliğin gıda güvenliği olduğunu kaydeden Bakan Kurum, diğer öncelikleri de yeşil sanayileşmeye geçiş sürecinin hızlandırılması, temiz ve güvenli enerjiye geçiş, Akdeniz’den Afrika’ya ve Pasifik’e uzanan hatta dirençliliği sağlamak, İklim Eylemi Uygulama Mekanizması ile finansmanı harekete geçirmek, İklime Dirençli Şehirler ve 9. öncelik olarak da okyanuslar ve denizleri sıraladı. Başta Akdeniz ve Pasifik olmak üzere hassas deniz ekosistemlerinde iklim direncini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VURGUSU

Konuşmasında Türkiye’nin AB uyum çalışmalarına değinen Bakan Kurum, atık yönetimi alanında geri dönüşüm oranının son dönemde yüzde 30’dan 36’ya yükseltildiğine, Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 ilde bu yıl tam anlamıyla yayılacağına vurgu yaptı. Emisyon Ticaret Sistemi'nin ve Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin kurulmasıyla; güçlü bir gönüllü karbon piyasası oluşturulacağını belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu dönüşüm sürecini güçlendireceğini ifade etti.

“COP31 SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR AVRUPA ORTAKLIĞI KAÇINILMAZDIR”

AB ile ilişkileri temiz enerji, yeşil dönüşüm ve iklim iş birliği konuları başta olmak üzere tüm alanlarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Kurum COP31 sürecinde de AB iş birliğinin önemine vurgu yaptı: Türkiye çok zor bir süreçte COP31 ev sahipliğini üstlenmiştir. Yanı başımızda devam eden savaşa rağmen ülkemiz bir huzur adası olmaya; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde barış için mücadeleye devam etmektedir. Bu ateş çemberi içinde şunu biliyoruz ki; savaşın etkisiyle tüm dünyayı etkileyen tedarik zincirlerinde yaşanan kesintiler, yoğun enerji talepleri, her gün yeni bir türünü yaşadığımız afetler ile risklerin ve belirsizliklerin gölgesinde COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır. Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB ile ilişkilerimizi temiz enerji, yeşil dönüşüm ve iklim iş birliği konuları başta olmak üzere tüm alanlarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Avrupa’yı dünyanın ilk karbon nötr kıtası yapma konusundaki vizyonuna katkı sunacağımızı da ifade etmek istiyorum.

SİZLERİ, DÜNYAMIZI VE KITAMIZI İLGİLENDİREN BU ÖNEMLİ BULUŞMA İÇİN GAYRETE DAVET EDİYORUM

Bakan Kurum, konuşmasında büyükelçilere çağrı yaparak tamamladı: Antalya'da gerçekleşecek COP31, iklim eyleminin uygulamaya geçmesi için güven kazandırma noktasında çok önemli bir fırsattır. Biliyoruz ki; AB ülkelerinde de bu konuda farklı görüşler var. Biz COP31’in AB için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Sizlerden beklentimiz; ortak evimiz dünyamız için, kıtamızın ortak geleceği için her zamankinden daha fazla AB’nin bu sürece sahip çıkmasıdır. Bu noktada sizleri, dünyamızı ve kıtamızı ilgilendiren böylesi önemli bir buluşma için çok daha fazla gayrete davet ediyorum. Sizlerden, her zaman gösterdiğiniz destek ve ilgiden çok daha fazlasını bekliyorum.