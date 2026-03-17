Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar üzerine provokasyona kalkışan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan sosyal medya hesabından laf salatası yaptı.

İrvan paylaşımında "Uluslararası Basın Kartı ile mesela İran'a, İsrail'e, Katar'a gidip savaşı takip edebilirsiniz. Ancak Silivri'de sürmekte olan İBB davasını takip edemezsiniz. Neden? Nedeni yok!" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, İrvan'ı yerin dibine soktu.

Yaşar Baş şu ifadeleri kullandı:

Nedeni var?… İran’da veya İsrail’de provokatörlük yapılınca ne ile karşılaşılacağı çok iyi bilindiği için gazeteciler sadece gazeteci gibi davranmak zorunda olduklarını bilirler…

İran’ı, İsrail’i geçtim… Fransa’da, Ingiltere’de, İsveç’te veya Danimarka’da bir gazeteci, Silivri’de basın kartı sahibi olanların yaptıklarını yapabilir mi veya bunu aklından bile geçirebilir mi?…

Türkiye’de basın kartı yasa dışı eylemlerin manivelası olarak kullanmanın bir bedeli olmadığı için serbestçe provokatörlük yapılır..

Ne yapsın mahkeme?… Ortamı yargılama yapılacak hale getirmeye çalışıyor.