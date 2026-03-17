Mum ışığında iftar sofrası

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mum ışığında iftar sofrası

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı birçok köyde elektrik kesintisi iftar saatine denk geldi. Bu sebeple vatandaşlar iftarlarını mum ışığında açmak zorunda kaldı.

Bilecik’te iftar saatine denk gelen elektrik kesintisi, köyleri karanlığa gömdü. Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy, Bozcaarmut, Esemen, Sarnıç, Arpadere ve Gümüşdere köyleri başta olmak üzere ilçeye bağlı birçok köyde öğle saatlerinden itibaren elektrikler kesildi. Kesintinin arıza kaynaklı olduğu ve giderilemediği öğrenildi.

 

Köylüler isyan etti

Vatandaşlar, iftar hazırlıklarını elektriksiz ortamda yapmak zorunda kaldı. Özellikle yaşlılar ve çocukların bulunduğu evlerde büyük sıkıntı yaşandı. İftardan sonra ise köylüler, telefonlarının ışığından ve mum ışığından yararlanmak zorunda kaldıklarını belirterek, "2026 yılında böyle bir durum yaşanması kabul edilemez" dedi.

 

Son günlerde bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşandığını belirten köylüler, duruma tepki gösterdi. Yetkililer, Pazaryeri ilçesinde 3, 5, 7, 11, 12 ve 14 Mart tarihlerinde planlı kesintiler yapıldığını hatırlattı. Ancak arıza kaynaklı yeni kesintinin iftar saatine denk gelmesi köylülerin sabrını taşırdı.

 

"Ramazan ayında iftarımızı mum ışığında açmak zorunda kaldık" diyen köylüler, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözüm üretilmesini talep ediyor.

