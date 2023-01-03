Uzman uyarısı: Gebelik diyabeti mutlaka tedavi edilmeli!

Gebelik diyabetinde annenin kan şeker düzeyinin yükseldiğini ve gebelik sırasında ve sonraki dönemde bazı komplikasyonların oluşmasına neden olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Gebelik hormonları annenin insülinine karşı direnç oluşturur, insülinin etkisini zayıflatır. Bu durum özellikle 24.-28. gebelik haftalarında çok belirgin bir hal alır. Bazı durumlarda, annenin insülin miktarı bu direnci karşılamaya yetmez, kan şekeri yükselir ve diyabet ortaya çıkar. Gebelik diyabeti olarak adlandırılan bu tablo, genellikle gebelikten sonra düzelir” dedi.

Türemen, “Gestasyonel diyabet olarak da adlandırılan bu durumda vücut, glukozdan gerektiği gibi yararlanamaz. Yüzde 2-4 arasında görülen gebelik diyabeti özel önlemler ve bakım gerektirir. Gebelik diyabeti ailesinde diyabet olan, kilolu, hipertansif ve yaşı 35'in üzerinde olanlarda daha sık görülüyor” açıklamasında bulundu.

Gebelik diyabeti bebek açısından önemli

Annenin glukoz düzeylerindeki artışın bebek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Hemen ortaya çıkan risk bebeğin normal ağırlığından daha ağır doğmasıdır. Bu durum doğumu zorlaştırabilir ya da sezaryen ile doğumu gerektirebilir. Gebelik diyabeti tanısı konmayan ya da yeterince kontrol altına alınmayan olgularda dünyaya gelen bebekler, çocuklukları süresince aşırı kilolu olabilmektedirler. Eğer bebek kız ise, gebelik diyabeti geliştirme eğilimi ona da geçmiş olabilir. Üçüncü risk, stres altında gebelik diyabeti ortaya çıkan annede, gebelik sonrasında kalıcı diyabet gelişme ihtimalidir” diye konuştu. Diyabet tedavisinin gebeliğin sağlıklı sonuçlanmasını sağladığını vurgulayan Dr. Erdem Türemen, “Tüm gebelere 24.-28. haftalar arasında 75 gram glukoz ile tarama testi yapılır. Glukoz içirildikten 1 saat sonra ölçülen kan şekeri 140 mg/dl ve üzerinde ise, gestasyonel diyabet tanısı konur. Sonuca göre tedavi planlanır” dedi.

Gebelik diyabeti bir ekip tarafından takip edilmeli

Gestasyonel diyabetlinin takibinin diyabet uzmanı, perinatoloji uzmanı, diyetisyen, diyabet eğitimcisi ve yenidoğan konusunda eğitimli bir çocuk hekimi tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “2-4 haftada bir yapılan muayenelerde, kan şekeri değerleri değerlendirilir, ultrasonografik olarak bebeğin büyüme ve gelişimi izlenir, uygun olan doğum şekli ve zamanı konusunda karar verilir. Eğer bebekte makrosomi varsa, 40 hafta beklemeden bebek sezaryen ile doğurtulur” şeklinde konuştu.

Gebelik diyabeti nadiren de olsa doğumdan sonra kalıcı olabiliyor

Doğumdan hemen sonra insülin direncinin ortadan kalkarak diyabetin düzeldiğini hatırlatan Dr. Erdem Türemen, “İnsülin kullanan annede, doğum sonrası şeker ölçülmeli ve insülin tedavisi kesilmeli. Aksi halde, ciddi kan şekeri düşüklüğü meydana gelebilir. Ancak nadiren de olsa, doğumdan sonra diyabet kalıcı olabilir. Bu durumda anne süt verdiği sürece insülin tedavisi sürdürülür. Daha sonraki tedavi şekline diyabet uzmanı karar vermeli” açıklamasında bulundu.