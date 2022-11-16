Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları! Bakan Özer'den açıklama: Kariyer basamakları sınavı iptal mi? MEB Personel- MEB başvuru sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik sınavı için tarih belli oldu . Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınavına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı öncesinde son değerlendirmeleri yapmak üzere 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Kariyer basamakları sınavı iptal mi?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak il milli eğitim müdürleriyle görüşen Özer, söz konusu sınav süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda il milli eğitim müdürlerine illerinde herhangi bir problem olup olmadığını soran Özer, "Çok önemli süreçleri birlikte yönettik. Bu sınav sürecinde de cumartesi günü, her sınavda olduğu gibi, Sınav Koordinasyon Merkezinde sınavın koordinasyonuyla ilgileneceğim." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, sınav kitapçıklarının tüm illere sorunsuz bir şekilde ulaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Baskı ve sevk sürecinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sınava ilişkin hiçbir eksiğimiz yok. Sınav kitapçıklarını da 81 ilimizdeki sınav merkezlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğretmemelerimize şimdiden başarılarılar dilerken bu sürecin eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de katıldı.

70 BİN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvuran öğretmenlerden 70 bin kişi görevlendirildi.

Saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 81 ilde, 1489 okulda olmak üzere 28 bin 650 salonda düzenlenecek.

100 SORU İÇİN 150 DAKİKA SÜRE

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi, 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları!

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek. 444 0 MEB Başvuru sorgulama.

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