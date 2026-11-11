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Dünya 150 metre boyunca önüne gelen araçlara çarptı! Yolcu otobüsü 32 aracı biçti
Dünya

150 metre boyunca önüne gelen araçlara çarptı! Yolcu otobüsü 32 aracı biçti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Güney Kore’nin Seongnam kentinde kontrolden çıkan şehir içi yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı... 4 otobüs, 1 kamyon ve 27 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9’u ağır 57 kişi yaralandı.

Güney Kore’de korku dolu anlar yaşandı. Seongnam kentinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü yaklaşık 150 metre boyunca araçlara çarptıktan sonra trafik bariyerlerinde durabildi.

 

Olay Güney Kore Gyeonggi’de yaşandı.  Seongnam kentinde 60'lı yaşlarındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği şehir içi yolcu otobüsü Bundang semtinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen kazada 9'u ağır 57 kişi yaralandı.

 

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre; kontrolünü kaybeden şehir içi yolcu otobüsü yaklaşık 150 metrelik bir hat üzerinde 4 otobüs, 1 kamyon ve 27 otomobile çarptıktan sonra trafik bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otobüs şoförünün alkollü olmadığı tespit edildi. Şoförün ilk ifadesinde frenlerin tutmadığını söylediği öğrenilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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