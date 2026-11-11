Önümüzdeki sene ortalama ne kadar olacak? İşte 2027 yılı petrol fiyatları tahmini

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı tahmini de 88,21 dolardan 88,29 dolara çıkarıldı. EIA, 2027'ye ilişkin petrol fiyatı tahminlerini de önceki rapora göre yukarı yönlü revize etti. Buna göre, Brent petrolün gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahmini 83,74 dolardan 85,78 dolara, WTI petrolün ortalama varil fiyatı tahmini ise 79,74 dolardan 80,54 dolara yükseltildi. Böylece, EIA dördüncü kez fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş oldu. Bununla birlikte EIA, söz konusu yukarı yönlü revizyona rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olacağı beklentisini koruyor. Küresel petrol stoklarının bu yılın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,2 milyon varil azaldığı, son çeyrekte ise yeniden artmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Küresel petrol stoklarının 2027'nin ilk yarısında günlük ortalama 3,5 milyon varil artması beklenirken, bu gelişmenin Brent petrolün varil fiyatını yılın ikinci çeyreğinde 90 doların altına çekebileceği öngörülüyor.