Önümüzdeki sene ortalama ne kadar olacak? İşte 2027 yılı petrol fiyatları tahmini

Küresel petrol üretiminin, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin etkisiyle bu yıl azalmasının ardından 2027'de güçlü şekilde toparlanması bekleniyor. EIA, küresel ham petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 4,6 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 6,7 milyon varil artacağını öngörüyor. Küresel petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 690 bin varil, 2027'de ise 108 milyon 400 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Orta Doğu'dan petrol ihracatında alternatif güzergahların kullanılmasıyla bölgedeki üretim kesintilerinin gelecek yıl kademeli olarak azalması bekleniyor. ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varile yükselerek rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. EIA verileri, Orta Doğu'da çatışmalar nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının azalmasıyla bölgedeki ham petrol üretiminin de kademeli olarak toparlandığına işaret ediyor. Buna göre, çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayısta günlük 10,9 milyon varille en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ekimde günlük ortalama 2,5 milyon varile geriledi.