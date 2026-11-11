Doğduğunuz yılın en popüler otomobili hangisiydi? 1950-2000 arasındaki liste şaşırtıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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1950'lerden 2000'li yıllara uzanan otomobil tarihinde her dönemin kendine damga vuran modelleri vardı. Kimi yıllarda Amerikan klasik otomobilleri, kimi yıllarda Japon modelleri öne çıktı. Peki siz dünyaya geldiğinizde hangi otomobil yolların gözdesiydi?
Otomobil tutkunlarını geçmişe götürecek dikkat çekici bir liste yayımlandı. 1950-2000 yılları arasında ABD'de öne çıkan en popüler otomobiller, doğum yıllarına göre sıralandı. Chevrolet, Ford, Cadillac, Toyota ve Honda gibi dev markaların unutulmaz modellerinin yer aldığı listede bazı araçlar yıllarca popülerliğini korurken bazıları ise kısa sürede otomobil tarihine damga vurdu. İşte doğduğunuz yılın otomobili ve 1950'den 2000'e kadar her yılın öne çıkan modeli...
Doğduğunuz yılda en çok tercih edilen otomobiller listelendi. 1950'lerin klasik modellerinden 1990'ların Japon otomobillerine kadar uzanan listede, her yılın öne çıkan aracı sıralandı. Bakalım siz dünyaya geldiğinizde hangi otomobil yollardaydı...
Otomobiller yıllar içinde sadece tasarım olarak değil, teknoloji ve kullanım alışkanlıkları bakımından da büyük değişim geçirdi.
Bir dönem büyük ve gösterişli araçlar öne çıkarken ilerleyen yıllarda daha küçük, ekonomik ve kullanışlı modeller tercih edilmeye başlandı.
Reader's Digest verilerine göre, 1950-2000 yılları arasında ABD'de her yılın en çok satan veya en popüler otomobil modelleri listelendi.
Listede Chevrolet, Ford, Cadillac, Toyota ve Honda gibi markaların farklı dönemlerde öne çıkan modelleri dikkat çekiyor.
İşte; 1950'lerden 2000'e kadar yılın öne çıkan otomobilleri...
DOĞDUĞUNUZ YIL HANGİ OTOMOBİL POPÜLERDİ?
1950: Crosley Station Wagon
1951: Studebaker Starlight Coupe
1952: Buick Roadmaster
1953: Hudson Hornet
1954: Chevrolet Bel-Air
1955: Chevrolet Bel-Air
1956: Chevrolet Corvette
1957: Ford Skyline
1958: Ford Thunderbird
1959: Cadillac Coupe de Ville
1960: Rambler Ambassador
1961: Jaguar E-Type
1962: Lincoln Continental
1963: Buick Riviera
1964: Ford Mustang
1965: Chevrolet Impala
1966: Volkswagen Type 2 Camper Bus
1967: Chevrolet Camaro
1968: Chevrolet El Camino
1969: Plymouth Road Runner
1970: Dodge Challenger
1971: Chrysler New Yorker
1972: Volkswagen Beetle
1973: Chevrolet Monte Carlo
1974: Chevrolet Impala
1975: Cadillac Sedan de Ville
1976: Oldsmobile Cutlass
1977: Oldsmobile Cutlass
1978: Oldsmobile Cutlass
1979: Oldsmobile Cutlass
1980: Oldsmobile Cutlass
1981: Oldsmobile Cutlass
1982: Ford Escort
1983: Oldsmobile Cutlass
1984: Chevrolet Cavalier
1985: Chevrolet Cavalier
1986: Chevrolet Celebrity
1987: Ford Escort
1988: Pontiac Firebird
1989: Honda Accord
1990: Nissan 300ZX
1991: Ford Taurus
1992: Hummer H1
1993: Jeep Grand Cherokee
1994: Toyota Supra
1995: Saturn S-Series
1996: Honda Civic
1997: Chrysler Town & Country
1998: Toyota Camry
1999: Toyota Camry
2000: Toyota Camry