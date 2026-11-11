Doğduğunuz yılın en popüler otomobili hangisiydi? 1950-2000 arasındaki liste şaşırtıyor

Otomobil tutkunlarını geçmişe götürecek dikkat çekici bir liste yayımlandı. 1950-2000 yılları arasında ABD'de öne çıkan en popüler otomobiller, doğum yıllarına göre sıralandı. Chevrolet, Ford, Cadillac, Toyota ve Honda gibi dev markaların unutulmaz modellerinin yer aldığı listede bazı araçlar yıllarca popülerliğini korurken bazıları ise kısa sürede otomobil tarihine damga vurdu. İşte doğduğunuz yılın otomobili ve 1950'den 2000'e kadar her yılın öne çıkan modeli...

Doğduğunuz yılda en çok tercih edilen otomobiller listelendi. 1950'lerin klasik modellerinden 1990'ların Japon otomobillerine kadar uzanan listede, her yılın öne çıkan aracı sıralandı. Bakalım siz dünyaya geldiğinizde hangi otomobil yollardaydı...

Otomobiller yıllar içinde sadece tasarım olarak değil, teknoloji ve kullanım alışkanlıkları bakımından da büyük değişim geçirdi.

Bir dönem büyük ve gösterişli araçlar öne çıkarken ilerleyen yıllarda daha küçük, ekonomik ve kullanışlı modeller tercih edilmeye başlandı.

Reader's Digest verilerine göre, 1950-2000 yılları arasında ABD'de her yılın en çok satan veya en popüler otomobil modelleri listelendi.

Listede Chevrolet, Ford, Cadillac, Toyota ve Honda gibi markaların farklı dönemlerde öne çıkan modelleri dikkat çekiyor.

İşte; 1950'lerden 2000'e kadar yılın öne çıkan otomobilleri...

DOĞDUĞUNUZ YIL HANGİ OTOMOBİL POPÜLERDİ?

1950: Crosley Station Wagon

1951: Studebaker Starlight Coupe

1952: Buick Roadmaster

1953: Hudson Hornet

1954: Chevrolet Bel-Air

1955: Chevrolet Bel-Air

1956: Chevrolet Corvette

1957: Ford Skyline

1958: Ford Thunderbird

1959: Cadillac Coupe de Ville

1960: Rambler Ambassador

1961: Jaguar E-Type

1962: Lincoln Continental

1963: Buick Riviera

1964: Ford Mustang

1965: Chevrolet Impala

1966: Volkswagen Type 2 Camper Bus

1967: Chevrolet Camaro

1968: Chevrolet El Camino

1969: Plymouth Road Runner

1970: Dodge Challenger

1971: Chrysler New Yorker

1972: Volkswagen Beetle

1973: Chevrolet Monte Carlo

1974: Chevrolet Impala

1975: Cadillac Sedan de Ville

1976: Oldsmobile Cutlass

1977: Oldsmobile Cutlass

1978: Oldsmobile Cutlass

1979: Oldsmobile Cutlass

1980: Oldsmobile Cutlass

1981: Oldsmobile Cutlass

1982: Ford Escort

1983: Oldsmobile Cutlass

1984: Chevrolet Cavalier

1985: Chevrolet Cavalier

1986: Chevrolet Celebrity

1987: Ford Escort

1988: Pontiac Firebird

1989: Honda Accord

1990: Nissan 300ZX

1991: Ford Taurus

1992: Hummer H1

1993: Jeep Grand Cherokee

1994: Toyota Supra

1995: Saturn S-Series

1996: Honda Civic

1997: Chrysler Town & Country

1998: Toyota Camry

1999: Toyota Camry

2000: Toyota Camry