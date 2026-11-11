  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı 11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler COP31 Liderler Zirvesi başladı! Erdoğan liderleri karşıladı Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı! ABD’li bakan bakın nereye kaçmış! İran korkusu üç buçuk attırdı 150 metre boyunca önüne gelen araçlara çarptı! Yolcu otobüsü 32 aracı biçti Oktay Saral’dan 10 Kasım dayağına sert tepki! “Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz!” Almanya'dan dönen gurbetçinin sözleri ŞOK etti! "Türkiye en az 50 yıl ileride" Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız gemisine izin verdik Ahlaksız sapığın planını kahraman baba bozdu! 12 yaşındaki kız çocuğu gözüne kestirdi: Silah zoruyla boş araziye götürmeye çalıştı
Otomotiv Doğduğunuz yılın en popüler otomobili hangisiydi? 1950-2000 arasındaki liste şaşırtıyor
Otomotiv

Doğduğunuz yılın en popüler otomobili hangisiydi? 1950-2000 arasındaki liste şaşırtıyor

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Doğduğunuz yılın en popüler otomobili hangisiydi? 1950-2000 arasındaki liste şaşırtıyor

1950'lerden 2000'li yıllara uzanan otomobil tarihinde her dönemin kendine damga vuran modelleri vardı. Kimi yıllarda Amerikan klasik otomobilleri, kimi yıllarda Japon modelleri öne çıktı. Peki siz dünyaya geldiğinizde hangi otomobil yolların gözdesiydi?

Otomobil tutkunlarını geçmişe götürecek dikkat çekici bir liste yayımlandı. 1950-2000 yılları arasında ABD'de öne çıkan en popüler otomobiller, doğum yıllarına göre sıralandı. Chevrolet, Ford, Cadillac, Toyota ve Honda gibi dev markaların unutulmaz modellerinin yer aldığı listede bazı araçlar yıllarca popülerliğini korurken bazıları ise kısa sürede otomobil tarihine damga vurdu. İşte doğduğunuz yılın otomobili ve 1950'den 2000'e kadar her yılın öne çıkan modeli...

Doğduğunuz yılda en çok tercih edilen otomobiller listelendi. 1950'lerin klasik modellerinden 1990'ların Japon otomobillerine kadar uzanan listede, her yılın öne çıkan aracı sıralandı. Bakalım siz dünyaya geldiğinizde hangi otomobil yollardaydı...

Otomobiller yıllar içinde sadece tasarım olarak değil, teknoloji ve kullanım alışkanlıkları bakımından da büyük değişim geçirdi.

Bir dönem büyük ve gösterişli araçlar öne çıkarken ilerleyen yıllarda daha küçük, ekonomik ve kullanışlı modeller tercih edilmeye başlandı.

Reader's Digest verilerine göre, 1950-2000 yılları arasında ABD'de her yılın en çok satan veya en popüler otomobil modelleri listelendi.

Listede Chevrolet, Ford, Cadillac, Toyota ve Honda gibi markaların farklı dönemlerde öne çıkan modelleri dikkat çekiyor.

İşte; 1950'lerden 2000'e kadar yılın öne çıkan otomobilleri...

DOĞDUĞUNUZ YIL HANGİ OTOMOBİL POPÜLERDİ?

1950: Crosley Station Wagon

1951: Studebaker Starlight Coupe

1952: Buick Roadmaster

1953: Hudson Hornet

1954: Chevrolet Bel-Air

1955: Chevrolet Bel-Air

1956: Chevrolet Corvette

1957: Ford Skyline

1958: Ford Thunderbird

1959: Cadillac Coupe de Ville

1960: Rambler Ambassador

1961: Jaguar E-Type

1962: Lincoln Continental

1963: Buick Riviera

1964: Ford Mustang

1965: Chevrolet Impala

1966: Volkswagen Type 2 Camper Bus

1967: Chevrolet Camaro

1968: Chevrolet El Camino

1969: Plymouth Road Runner

1970: Dodge Challenger

1971: Chrysler New Yorker

1972: Volkswagen Beetle

1973: Chevrolet Monte Carlo

1974: Chevrolet Impala

1975: Cadillac Sedan de Ville

1976: Oldsmobile Cutlass

1977: Oldsmobile Cutlass

1978: Oldsmobile Cutlass

1979: Oldsmobile Cutlass

1980: Oldsmobile Cutlass

1981: Oldsmobile Cutlass

1982: Ford Escort

1983: Oldsmobile Cutlass

1984: Chevrolet Cavalier

1985: Chevrolet Cavalier

1986: Chevrolet Celebrity

1987: Ford Escort

1988: Pontiac Firebird

1989: Honda Accord

1990: Nissan 300ZX

1991: Ford Taurus

1992: Hummer H1

1993: Jeep Grand Cherokee

1994: Toyota Supra

1995: Saturn S-Series

1996: Honda Civic

1997: Chrysler Town & Country

1998: Toyota Camry

1999: Toyota Camry

2000: Toyota Camry

Şarampole düşen otomobil alev aldı! Son anda kurtuldular
Şarampole düşen otomobil alev aldı! Son anda kurtuldular

Yerel

Şarampole düşen otomobil alev aldı! Son anda kurtuldular

Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!
Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!

Yerel

Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!

Change otomobil çetesine darbe
Change otomobil çetesine darbe

Gündem

Change otomobil çetesine darbe

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü
Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Gündem

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Araç demir yığınına döndü
Seyir halindeki otomobil alev aldı! Araç demir yığınına döndü

Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Araç demir yığınına döndü

İki tekerde devrim niteliğinde adım!
İki tekerde devrim niteliğinde adım!

Teknoloji

İki tekerde devrim niteliğinde adım!

Eskişehir’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Eskişehir’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yerel

Eskişehir’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Yerel

Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23