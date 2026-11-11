ABD’li bakan bakın nereye kaçmış! İran korkusu üç buçuk attırdı

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken Washington yönetiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'a yönelik ekonomik yaptırımların başındaki isim olan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, güvenlik endişeleri nedeniyle evinden ayrılarak askerî üsse yerleştiği bildirildi.

New York Times gazetesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'li yetkililer Bessent'e yönelik tehditlerle ilgili elde edilen istihbaratın ardından güvenlik önlemlerini artırdı.

LÜKS MALİKANESİNİ TERK ETTİ

Haberde, Bessent'in Washington DC'deki Georgetown bölgesinde bulunan 12,5 milyon dolarlık malikanesinden ayrıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Wall Street Journal gazetesinin Bessent'in evinin havadan çekilmiş fotoğrafını yayımlamasının ardından güvenlik endişelerinin arttığını aktardı.

Fotoğrafın konutun yerinin belirlenmesini kolaylaştırdığı ve bu nedenle Bessent'in güvenli bir askerî tesise nakledildiği kaydedildi.

ABD İSTİHBARATI ALARMA GEÇTİ

New York Times'a göre ABD'li yetkililer, İran'ın mevcut ve eski Amerikan yetkililerini hedef alabileceğine ilişkin istihbaratı değerlendirdi.

Yetkililerin, olası saldırı planlarının daha ileri bir aşamaya ulaşmış olabileceği sonucuna vardığı aktarıldı.

Ancak Bessent'e yönelik tehditlerin ne ölçüde ciddi olduğu henüz netlik kazanmadı.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü ise Bessent'in "İran rejiminin tehditlerinden yılmayacağını" açıkladı.

İRAN'I EKONOMİK KISKACA ALMAYA ÇALIŞIYORDU

Scott Bessent, ağustos ayından bu yana İran'a karşı yürütülen ve "Ekonomik Dışlama Operasyonu" olarak adlandırılan yaptırım kampanyasına öncülük ediyor.

Washington yönetimi, bu kampanyayla İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurmaya ve boğazı yeniden açmaya zorlamayı hedefliyor.

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasıyla birlikte sürdürülen ekonomik baskı kapsamında, İran'la finansal işlemleri kolaylaştıran banka şubeleri ve finans kuruluşları da yaptırımların hedefinde bulunuyor.

İRAN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

İran yönetimi, daha önce ABD topraklarında Amerikalı yetkililere ve sivillere yönelik saldırı planları hazırladığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Bessent'in askerî üsse taşınmasına neden olduğu belirtilen tehditlerin ayrıntıları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.