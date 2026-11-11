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Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı! Önümüzdeki sene ortalama ne kadar olacak? İşte 2027 yılı petrol fiyatları tahmini Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası! Bu da İsrail'in itini desteklememe cezası: ‘Hayatını cehenneme çeviririz’ Dünyaya ilan etti resmen: Trabzonspor'da Yegor Yarmolyuk sürprizi! 3 yılda değerini... Bu da can sıkacak! Rafael Leao'nun sinsi düşmanı: Harekete geçtiler! 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?' Avrupa ülkesi harekete geçti: Türkiye'ye saldırmak için onlarca İHA sipariş ettiler Otomobil, uçak, gemi derken Çin artık şehirleri kopyalıyor... Çin malı çakma Paris! Dünyanın en büyüleyici doğa harikası: Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikte...
Ekonomi
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Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

ŞOK, 18-24 Kasım aktüel ünüler kataloğunu yayınladı. Yeni ürünler listesinde battaniye, yorgan ve yastık çeşitlerinde de indirim var. İşte ŞOK 18-24 Kasım indirimli ürünler kataloğu...

#1
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI Masaj tabancası 1.290 TL Karın kas aleti 450 TL Pilates egzersiz seti 299 TL Egzersiz minderi 599 TL Pilates çemberi 350 TL Göğüs egzersiz yayı 250 TL Kapı barfiksi 599 TL El/ayak bilek ağırlığı 350 TL Atlama ipi 150 TL Çelik atlama ipi 175 TL Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL Pilates bant 3'lü 199 TL Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL Egzersiz Direnç Bandı 199 TL Masaj barı 175 TL Ayarlanabilir el yayı 199 TL Masa tenisi seti 450 TL Spor çantası 650 TL Erkek 2'li tenis çorap 150 TL Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL

#2
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Tava 425 TL Sahan 350 TL Karnıyarık tencere 699 TL Derin Tencere 699 TL Burger köfte tavası 399 TL Cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL Çok amaçlı makas seti 2'li 125 TL Çok amaçlı bıçak ve soyucu seti 3'lü 150 TL Çift renkli matara 175 TL Cam matara 275 TL Kilitli saklama kabı seti 4'lü 225 TL

#3
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 250 TL Katlanır Pirinç süzgeci 100 TL Çift renkli süzgeç 125 TL Manuel su pompası 125 TL Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL Bubble Pelüş Halı 1.299 TL Bubble Pelüş Halı 999 TL Bubble banyo paspası seti 2'li 699 TL Bubble koltuk örtüsü 799 TL Bubble Degrado Post 750 TL

#4
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 250 TL Katlanır Pirinç süzgeci 100 TL Çift renkli süzgeç 125 TL Manuel su pompası 125 TL Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL Bubble Pelüş Halı 1.299 TL Bubble Pelüş Halı 999 TL Bubble banyo paspası seti 2'li 699 TL Bubble koltuk örtüsü 799 TL Bubble Degrado Post 750 TL

#5
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Ulturasoft tek kişilik battaniye 799 TL Çift kişilik battaniye 899 TL Yorgan çift kişilik 599 TL Silikon micro yastık 199 TL Tek kişilik yorgan 499 TL Kapaklı cam saklama kabı çeşitleri 150-225-275 TL Çay Bardağı sesti 3'lü 175 TL Kase seti 6'lı 225 TL Bölmeli tereyağlık 175 TL

#6
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Kapaklı yuvarlak tencere 199 TL Cam kapaklı çelik tencere 699 TL Cam kapaklı çelik tencere 599 TL Çelik sütlük 599 TL Balık tavası 799 TL Cam kase 225 tl Slikon yardımcı gereç çeşitleri 100 TL Bulaşıklık 250 TL Çekmeceli yumurtalık 32'li 225 TL Saklama kabı seti 225 TL Saklama kabı çeşitleri 125 TL

#7
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Limo Tropik Meyve / Çilek / Elma Aromalı Limonata 12,90 TL Kutu Gazlı İçecek 17,90 TL Pasta Süsü Çeşitleri 24,90 TL Instant Maya 27,90 TL Tatlı Sos Meyveli 27,90 TL Şekerli Vanilin Ekonomik Paket 29,90 TL B-Ready Gofret 31,50 TL Pasta Kreması Sade - 34,90 TL Hamur Kabartma Tozu Ekonomik Paket 39,90 TL Çikolatalı Sos 42,90 TL

#8
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Fresh Milk Snack / Choco Snack 44,95 TL Piliç Füme Eti 49,00 TL Rolls Wasabi / Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 49,00 TL Kral Şakir Draje 49,90 TL Toz Kakao 49,90 TL Fındıklı Çikolata 49,95 TL Kek Orman Meyveli Mini 52,50 TL Energy Kutulu İçecek 54,90 TL Gazlı İçecek Çeşitleri 54,90 TL Soğuk Çay Çeşitleri 54,90 TL Çıtır Siyah Trüf Mantar Aromalı Parti Mısır Cipsi 55,00 TL

#9
Foto - Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere...ŞOK 18-24 Kasım kataloğu yayınlandı!

Çocuk Diş Fırçası 55,00 TL Meyveli Bisküvi/Gofret - 59,90 TL Şeftali / Hindistan Cevizi Aromalı Enerji İçeceği - 59,90 TL Gazlı İçecek Çeşitleri - 69,00 TL Meyve Suyu Çeşitleri - 69,90 TL Soğuk Çay Şeftali - 69,90 TL Gazoz / Mandalina İçeceği - 69,90 TL Üçlü Etki Diş Macunu - 69,90 TL Karamelli Sos / Çikolatalı Sos - 79,00 TL Sparx Bulaşık Deterjanı - 79,50 TL Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 79,90 TL Tekli / Banyo Tıraş Bıçağı - 80,00 TL Extra Clean Diş Fırçası - 89,90 TL Advanced White Charcoal Diş Macunu - 94,50 TL Çikolatalı / Çilekli Süt - 95,00 TL Baton Piliç Salam - 99,00 TL Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri - 99,00 TL Çikolatalı Atıştırmalık Bar - 99,00 TL Max White Diş Macunu Çeşitleri - 110,00 TL Bitter Damla Çikolata - 115,00 TL

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