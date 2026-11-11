Oktay Saral’dan 10 Kasım dayağına sert tepki! “Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz!”

Gazeteci Fuat Uğur, 10 Kasım vandallığına X hesabından tepki göstererek; “Sen şaka mısın arkadaş? 09.05’te hazırol vaziyette durmadığı için bir insana yumruk atmak, dövmek vandallıktır ve faşistliktir. Kimse mecbur değil o saat ve dakikada kımıldamadan durmaya. Ben de durmam ve bu pagan adetinin herkese dayatılmasını şiddetle protesto ediyorum. Bu saldırganlara gereken adli işlem derhal yapılmalı” dedi.

“İNSANLARIN TERCİHLERİ ÜZERİNDEN FİZİKSEL SALDIRIYA MARUZ BIRAKILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ!”

Fuat Uğur’un paylaşımını alıntılayan Oktay Saral da; “Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir; ancak farklı düşüncelere ve tercihlere saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz. İnsanların tercihleri üzerinden fiziksel saldırıya maruz bırakılması asla kabul edilemez. Bu çirkin davranışı sergileyenler hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılmalı, benzer olayların yaşanmaması için gereken hassasiyet gösterilmelidir” ifadeleriyle yapılan vandallığa tepki gösterdi.