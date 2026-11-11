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Aktüel Oktay Saral’dan 10 Kasım dayağına sert tepki! “Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz!”
Aktüel

Oktay Saral’dan 10 Kasım dayağına sert tepki! “Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz!”

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Oktay Saral’dan 10 Kasım dayağına sert tepki! "Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz!"

Dün Adana’da 9’u 5 geçe yolunda yürümeye devam eden vatandaşa atılan 10 Kasım dayağına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı eski Başdanışmanı Oktay Saral, “Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz. İnsanların tercihleri üzerinden fiziksel saldırıya maruz bırakılması asla kabul edilemez” sözleriyle sergilenen saldırganlığa sert tepki gösterdi.

Gazeteci Fuat Uğur, 10 Kasım vandallığına X hesabından tepki göstererek; “Sen şaka mısın arkadaş? 09.05’te hazırol vaziyette durmadığı için bir insana yumruk atmak, dövmek vandallıktır ve faşistliktir. Kimse mecbur değil o saat ve dakikada kımıldamadan durmaya. Ben de durmam ve bu pagan adetinin herkese dayatılmasını şiddetle protesto ediyorum. Bu saldırganlara gereken adli işlem derhal yapılmalı” dedi.

“İNSANLARIN TERCİHLERİ ÜZERİNDEN FİZİKSEL SALDIRIYA MARUZ BIRAKILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ!”

Fuat Uğur’un paylaşımını alıntılayan Oktay Saral da; “Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir; ancak farklı düşüncelere ve tercihlere saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz. İnsanların tercihleri üzerinden fiziksel saldırıya maruz bırakılması asla kabul edilemez. Bu çirkin davranışı sergileyenler hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılmalı, benzer olayların yaşanmaması için gereken hassasiyet gösterilmelidir” ifadeleriyle yapılan vandallığa tepki gösterdi.

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Yorumlar

Ali

O vandallar hakkında hukuku işlem yapılacak mı Yapılmaz ise bu ve benzeri olayların önüne geçilmez

Dedem fatih

Sevmek zorunda mıyım arkadaş? Ateist olduğu halde adamı zorla camiye sokmaya,sevmeyenlere de rahmet okutmaya çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir kafa,nasıl bir anlayış?
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