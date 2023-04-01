Uzman isimden ramazan ayına özel tarif! Bu çay sindirim sorunlarını ortadan kaldırıyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Tuğçe Yılmaz, Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Her besin grubundan yeteri kadar alınmalı

Doğru beslenmenin önemine değinen Diyetisyen Yılmaz, "Beslenme düzenimizin değiştiği bugünlerde özellikle uzun saatler aç kaldığımız için doğru beslenmek çok büyük önem taşıyor. Yeterli ve dengeli beslenmek için öğünlerin iyi planlanması ve öğünlerde her bir besin grubunun yeterli miktarlarda alınması, Ramazan sonunda oluşacak kas kaybı ve bağışıklık sisteminin düşmesinin önüne geçmek için çok önemlidir" diye konuştu.

Protein ihtiyacı karşılanmalı

Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin ve kas kaybetmeden yağ kaybederek kilo vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Dyt. Yılmaz, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Sahura mutlaka kalkmaya çalışın. Hem metabolizmanızın yavaşlamasının önüne geçer hem de ertesi gün tokluk sürenizi uzatırsınız. İftarda ve sahurda bir protein kaynağı mutlaka olmalı. Yeterli protein tüketimi, kas kaybının ve metabolizmanızın yavaşlamasının önüne geçecektir. Yeterli su içtiğinizden emin olun. Ramazan'da su tüketimi genelde azalır fakat her zaman olduğu gibi Ramazan'da da yağ yakımı için su elzemdir. Hazmettirdiği düşünülerek gazlı içecek tüketilmemeli ve hatta maden suyu içilecekse de yemekle arasında en az 30 dakika süre olmalıdır. İftarda karbonhidrat ağırlıklı beslenmek hem ödem artışını hem de vücutta yağ depolanmamasını hızlandırır, karbonhidratı tam buğday ekmeği, kurubaklagil ve bulgur gibi kompleks kaynaklardan tercih etmeli ve miktarı abartılmamalıdır."

Meyve tüketimi ihmal edilmemeli

Hızlı yemek tüketmekten kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Yılmaz, "Uzun süren açlık sonrası iftar anında çok hızlı yenilebilir, buna dikkat edip özellikle yavaş yemeli ve iyice çiğnemelisiniz. Hızlı yenen yemek vücutta daha fazla depolanır. İftardan sonra yapacağınız 1 saatlik yürüyüş iftarda yediklerinizin sindirimini ve yağ yakımını hızlandıracaktır. Burada çok ağır egzersizler yerine yürüyüş yapmak, dans etmek gibi hafif egzersizler de gayet etkili olur, ağır egzersizler için iftardan en az 2 saat sonrasını beklemek daha iyi olacaktır. Ramazan süresince genelde meyve tüketimi ihmal edilir. Günde en az 2 porsiyon meyve, çiğ ya da şeker ilave etmeden pişirerek komposto olarak tüketilmelidir. Ramazan'da mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için en doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamadır. Fazla yağ alımına sebep olacak kızartma ve kavurma yöntemlerini uygulamamaya özen göstermelisiniz. Sahurda iftardan kalan yemekleri yemek yerine, yumurtalı hafif bir kahvaltı ya da yoğurt ve meyve ikilisini tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Sindirim sorunları için çay tarifi

Ramazan döneminde sindirim sorunları ve hazımsızlık problemlerinin görülebileceğinin altını çizen Dyt. Tuğçe Yılmaz, iftardan 40 dakika sonra içilebilecek hazmı kolaylaştıran çay tarifi önerisinde bulundu:

"Malzemeler: Bir tutam rezene, kabuk tarçın, 1 nohut kadar taze zencefil, birkaç yaprak taze nane. Yapılışı: 500 mililitre kaynar suya tüm malzemeleri ekleyip ağzı kapalı bir şekilde 7 dakika demleyin, 2-3 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz

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