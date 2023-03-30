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Sağlık Uzman isimden kalp hastalarına uyarı
Sağlık

Uzman isimden kalp hastalarına uyarı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 16:32:00 -
Uzman isimden kalp hastalarına uyarı

Doç. Dr. Utkan Sevük, kalp hastalarının ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmamaları için doktor kontrolünde oruç tutmaları uyarısında bulundu.

Oruç tutmanın vücuda sağladığı faydalar dışında, bazı kalp hastalarında sağlık riski oluşturabildiğini belirten Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük, oruç tutmak isteyen kalp hastalarını ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmamaları için uyardı.

Kalp hastalarının oruç tutmaya karar vermeden önce doktorlarıyla konuşmaları ve sağlık durumlarına uygun bir plan hazırlamaları gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Sevük, “Özellikle kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp kapak hastalığı, yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, diyabet olan ve ilaç kullanan hastaların oruç tutmadan önce doktoruna danışması kalp ve damar sağlığını korumak için önemlidir. Durumu kontrol altında olan kalp hastaları doktorlarının önerileri doğrultusunda ilaç alım saatlerini düzenleyerek ve bazı beslenme kurallarına uyarak oruç tutabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan ve oruç tutmak isteyen kişilerin beslenmesine daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemli. Öğünler sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Hastalar kalp ve damar sistemini olumsuz etkileyeceğinden iftarda çok hızlı bir şekilde yemek yememelidir. İftar ve sahurda mümkün olduğunca hafif yemekler tercih edilmeli. Yemeğe hafif bir kahvaltı veya çorbayla başlanmalı özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş, kızartılmış, hamur işi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Hastalar tuz tüketimine de dikkat etmelidir” önerilerinde bulundu.

Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ilaç tedavisi devam eden ve oruç tutmak isteyen hastaların ilaçlarını mutlaka doktor kontrolünde düzenlemesi gerektiğini yineleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük, ileri derecede kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, şeker hastalığıyla birlikte kalp damar hastalığı olanların oruç tutmasının riskli olabileceği konusunda da uyardı.

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