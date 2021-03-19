Uzman isim uyardı! Altın alacaklar dikkat, 1-2 gün içerisinde…

Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra düşüşe geçti. Dün 409 liraya gerileyen gram altın haftanın son iş gününde 406 liradan işlem görüyor. Altındaki düşüş gümüşü de etkiledi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 11 kuruştan satılıyor. Altın ve gümüşteki düşüşleri teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatlarındaki düşüşün aksine altının ons fiyatı 1740 dolar seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarındaki düşün altın ürünlerine de yansıdı. Çeyrek altın 673 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 742 liradan, 22 ayar bilezik 373 liradan işlem görüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

Altın ABD 10 yıllıklardaki bu sert yükselişe rağmen yine de 4 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Dün 1756'dan yani günlükteki ortalamadan geri gelmişti. Bu seviyenin bir iki günde geçilebileceğini ve yukarı yönde hareketin güçlenebileceğini düşünüyorum. Altın sıkışma içinde ve taban çalışması yapıyor. Uzun vadeli düşünenler için bu fiyatlar uygundur.