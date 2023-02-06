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Yaşam Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
Yaşam

Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

İstanbullular beklenen yoğun kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bu sebeple sık sık uzmanların yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'da kar yağmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-02-06 15:26:00 -
Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

5 Şubat Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağdı. Gece bolunca ise şiddetli fırtına etkili oldu. Vatandaşlar ise kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından kar yağışıyla ilgili olarak, "İstanbul'da yarın kesinlikle hususi araçla yola çıkılmamalı. Toplu taşıma tercih edilmeli. Gece 2'den itibaren gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Sabah tüm şehir beyaz örtü ile kaplanacak. Buzlanma da olacağından kar ana yolları örter” dedi.

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