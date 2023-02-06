Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

5 Şubat Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağdı. Gece bolunca ise şiddetli fırtına etkili oldu. Vatandaşlar ise kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından kar yağışıyla ilgili olarak, "İstanbul'da yarın kesinlikle hususi araçla yola çıkılmamalı. Toplu taşıma tercih edilmeli. Gece 2'den itibaren gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Sabah tüm şehir beyaz örtü ile kaplanacak. Buzlanma da olacağından kar ana yolları örter” dedi.