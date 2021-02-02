Uzman isim açıkladı: Türkiye’nin F-16’ların ömrünü uzatması ne anlama geliyor?

ABD’nin S-400'leri bahane ederek Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını vermemesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin gelecekte kullanacağı platformun ne olacağı sorusunu da gündemde tutuyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in "F-16 modernizasyonu" açıklamasının bu konuda ipuçları taşıdığı belirtiliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, her bir F-16 savaş uçağı başına 1.200-1.500 adet yapısal parçanın yenilendiğini böylece uçakların yapısal ömrünün 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Savunma analisti Çağlar Kurc, Demir’in bu açıklamasından, Milli Muharip Uçak (MMU) envantere girene kadar Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16’ları kullanmaya devam edeceğinin anlaşıldığını ifade etti.

Önceki plana göre F-35 savaş uçakları envantere girdikçe F-4’lerin yavaş yavaş envanterden çıkarılmasının planladığını hatırlatan Kurc, ABD’nin uçakları vermemesi üzerine envanterden çıkarılacak F-4 uçaklarının yükünü de F-16'ların üstleneceğini söyledi.

"Türkiye bu süreçte F-16 ile idare edebilir"

Kurc’a göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni süreçte insansız hava araçlarını (İHA) daha aktif olarak kullanmalı:

"Türkiye, bu süreçte, İHA’ları kullanarak F-16’ların üzerindeki bazı yükleri alabilir. Bunu da yavaş yavaş yapmaya başladı. Terörle mücadelede İHA’ların daha da fazla kullanılmasıyla F-16’ların üzerindeki yük çok daha azaltılacaktır."

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı teknolojisine geç kavuşacak olmasını da değerlendiren Kurc, "Dünya, F-35’ler ile 5. nesil uçak teknolojisine geçiyor ama en azından şimdilik baktığımızda Türkiye’ye doğrudan tehdit olabilecek ülkelerde de bu uçak teknolojisi yok. Türkiye, bu süreçte F-16 ile idare edebilir. Evet, dünyadan geride kalmış olacak ama diğer taraftan MMU, 2030’a kadar envantere girdiğinde bu teknolojiyi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.