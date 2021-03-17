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Teknoloji Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var" şeklindeki açıklaması kamuoyunda büyük yankı buldu. Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkasını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:21:00 -
Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Türkiye’nin orta irtifa uzun havada kalış (MALE) sınıfında şu anda aktif olarak kullanıma hazır üç tane insansız hava aracı bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin de Vestel Savunma’nın Karayel-Su ürünü olduğunu belirtti.

Şahin, konu hakkında şunları söyledi:

"Karayel-Su, Türkiye’de bir süre boyunca kiralanarak uçuş gerçekleştirdi ancak envantere alınmadı. 2017 yılında düzenlenen Dubai Air Show’da, Suudi Arabistan merkezli Advanced Electronics Company (AEC), Türk şirketi Vestel Savunma ile Karayel-Su’nun, Suudi Arabistan’da üretimi ile ilgili olarak teknoloji transferini içeren bir sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan makamlarının verdiği bilgiye göre, bu üretim faaliyetlerine 2020 yılı içinde başlandı. Suudi şirket 2021 ile 2025 yılları arasında 40 tane Karayel-Su SİHA üretmeyi planlıyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan bu SİHA’nın ismini de HABOOB diye değiştirdi."

"Yemen’de görüldü"

"2020’den önce Suudi Arabistan’a doğrudan satış yoluyla Karayel-Su satışı olmuş olabilir" diyen Şahin, "Çünkü Yemen’de savaşta Karayel-Su’ların aktif olarak kullanıldığı açık kaynaklara yansıdı. Hatta daha önce bir Karayel-Su’nun düşürüldüğü görüntüler de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İhracat izni söz konusu olabilir"

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması ne anlama geliyor?

Şahin bu konuda ise "Belki Karayel-Su SİHA’larına ilişkin bir ihracat izni talebi söz konusu olabilir. Çünkü bunlar ihracat iznine tabii olan askeri ürünler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklanmasından, ortada bir talebin olduğu ve bunun değerlendirildiği anlaşılıyor" yorumunda bulundu.

"Kimin eli kimin cebinde belli değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mart Salı günü Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Türkiye temasları sonrasında düzenlenen basın toplantısında Doğu Akdeniz, Mısır ve Suudi Arabistan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var, o da son gelişmeler. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Bölgede Türkiye'siz bir süreç bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye (Doğu Akdeniz) orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım" demişti.

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